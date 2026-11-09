НАСА потвърди: Огромна огнена топка озари небето над САЩ със скорост 75 000 км/ч

Я рка огнена топка, която озари небето над югоизточния щат Тенеси в четвъртък вечерта и беше описана от очевидци като „най-голямото огнено кълбо“, виждано някога, се оказа парче от астероид, изгоряло в атмосферата на Земята, потвърдиха от НАСА, съобщава The Post.

Метеорът е забелязан за първи път над Робинсвил, Северна Каролина, около 19:45 ч. местно време, докато се е движел с главоломната скорост от близо 75 000 км/ч в земната атмосфера.

Космическият отломък е прелетял около 190 километра за по-малко от 10 секунди, преди да се разпадне напълно на около 40 километра над повърхността на Земята.

Синьо, бяло и оранжево: Спектакъл в небето

Очевидци в социалните мрежи разказват за невероятната светлинна следа, която е преминала през небето, светейки в ярки нюанси на синьо, бяло и оранжево-жълто.

Meteor - described as 'Biggest ball of fire' by shocked witnesses - lights up sky over Tennessee, NASA says https://t.co/c847O6BNp9 https://t.co/MS0NQUeVgK — New York Post (@nypost) November 9, 2026

„Беше най-голямата огнена топка, която съм виждал в живота си“, пише един от очевидците.

Друг жител на близкия град Чатануга споделя, че е чул звук, напомнящ на пукане от запалка, докато скалата е прелитала над главата му, оставяйки след себе си „най-бруталната светлинна опашка“.

Скала с размерите на яйце

Въпреки зрелищните светлинни и звукови ефекти, от НАСА потвърдиха, че „огнената топка“ всъщност е била малко парче от астероид с размер едва около 5 сантиметра и тегло под 200 грама.

Камерите от мрежата за наблюдение на метеори на НАСА (All Sky Fireball Network) са заснели преминаването на астероида от няколко ъгъла. Благодарение на тях специалистите са изчислили с прецизност неговата височина, траектория и скорост.

От космическата агенция уточниха още, че яркият метеор не е бил част от годишния метеорен поток Тауриди, който обикновено е активен през ноември.