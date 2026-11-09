Любо Киров и Стенли тръгват по „Пътят към храма“ в ново видео

Л юбо Киров представя новото видео към „Пътят към храма“ – съвременна версия на една от емблематичните песни на Станислав Сланев-Стенли, която двамата артисти изпълняват в дует. Композицията, оставила ярка следа още с появата си в началото на 90-те години, звучи с нова енергия, по-твърд рок звук и модерен аранжимент, които обаче запазват характерното ѝ въздействие.

Видеото може да гледате тук: https://youtu.be/Yko0cDC8OI0

Песента е част от новия албум „Футурофония“, а идеята за съвместното изпълнение идва от Любо Киров, за когото „Пътят към храма“ винаги е имала специално значение. Двамата със Стенли са свързани от дългогодишно приятелство и творческо партньорство, а срещата на гласовете им придава ново измерение на познатата композиция. Аранжиментът е дело на Ангел Дюлгеров, който запазва силата на оригинала, но я развива с по-плътен, динамичен и категоричен звук.

„Пътят към храма“ излиза през 1992 г. и се превръща в една от знаковите песни в соловата кариера на Стенли. Музиката е негова, а текстът е написан от Наталия Симеонова. Повече от три десетилетия по-късно композицията продължава да вълнува, а новата ѝ версия показва как една песен може да запази своята идентичност и едновременно с това да звучи напълно актуално.

„Пътят към храма“ е и поредното доказателство за музикалното разнообразие в „Футурофония“. С новия си албум Любо Киров разширява жанровите граници и експериментира със звученето, преминавайки от нежни и емоционални балади през съвременен поп и етно елементи до мощни рок китари. Въпреки широката стилова палитра, всяка песен носи неговия разпознаваем музикален почерк – характерния глас, силните мелодии и текстове. А с „Пътят към храма“ артистът показва една от най-категоричните рок страни на своя талант.

Премиерата на видеото идва като ударно подгряване за двата големи концерта на Любо Киров в София. На 13 и 14 ноември Зала 1 на НДК ще посрещне финала на националното турне „Футурофония“ – две поредни вечери, в които новият албум ще оживее на сцената заедно с най-обичаните песни на артиста.

Специални гости на концертите ще бъдат Стенли и MONA, с които Любо Киров споделя две от най-вълнуващите музикални колаборации във „Футурофония“ – „Пътят към храма“ и „Луна“. Публиката ще чуе новите композиции и най-големите хитове от кариерата му в концертната продукция.

БИЛЕТИ: https://artvent.bg/event/liubo-kirov-futurofoniia-nacionalno-turne-2026

Медиен партньор на Националното турне „Футурофония“ 2026 е БГ Радио.

Любо Киров е сила в българската музикална култура. Един от най-значимите и влиятелни артисти в страната. Глас и енергия, които вече 25 години променят облика на музиката в България.

С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции.

Музиката му е в учебниците, а името му – в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes „Топ 70 на българските знаменитости“.