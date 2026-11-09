От дефилето на Prada до властта: Бивш топмодел бе избран за губернатор на Айова

О т модния подиум в Милано до губернаторския стол в Айова: Новият управник на американския щат се оказа бивш модел на Prada, чието бляскаво минало дълго остава в сянката на политическата му кариера.

Докато учи в университета „Браун“, Санд, който досега заемаше поста щатски одитор, съвместява образованието си с подиумите в Европа. Той дефилира за модни къщи като култовия японски бранд Number Nine и има редица участия за Prada, пише The New York Times.

Графикът на родения в Айова политик е толкова претоварен, че в един момент той пропуска да гласува на първичните избори в родния си щат, защото по същото време е на ревю в Милано. За това разказва статия на списание Newsweek от 2007 г., която го описва като „типичен свръхзает младеж“.

След като тази седмица издания като Vogue припомниха за бляскавото му минало, екипът му бързо се възползва от интригата. На уебсайта му се появи тениска за 32 долара с надпис: „Роб Санд – моят модел за губернатор“. Представител на Санд потвърди, че новоизбраният губернатор е работил като модел през първото десетилетие на века, но отказа по-нататъшни коментари.

Това минало обаче не бе сред основните теми в кампанията му, с която той се опита да върне губернаторското място на демократите след 16 години управление на Републиканската партия. История, свързана с дефилета и скъпи палта в Европа, не звучи особено близко до гласоподаватели, чиито основни притеснения са растящите цени. Миналото на Санд в Милано е можело да го накара да изглежда откъснат от реалността пред хората в Айова, които на предизборните срещи споделяха за безпокойството си от цените на горивата, хранителните стоки и жилищата.

While in college in the early 2000s, Iowa governor-elect Rob Sand had a successful runway modeling career across Paris and Milan. https://t.co/zTK3hMfnOu — Vogue Runway (@VogueRunway) November 5, 2026

Санд обеща да намали цените, да се бори с корупцията и да инвестира в образованието, като акцентира върху опита си като бивш прокурор. Същевременно той се опита да се представи като различен тип демократ – „не по-червен или по-син, а по-добър и по-искрен“. Той отказа Камала Харис или Джоузеф Байдън да участват в кампанията му и често изтъкваше страстта си към лова и риболова.

Днес 44-годишният баща на две деца запазва стройната си фигура и изразени скули, но личният му стил по нищо не издава модното му минало. С прибрани ризи, якета Carhartt и шапки с очертанията на щата Айова, Санд се облича така, че да изглежда максимално представително, без да привлича излишно внимание.

След периода си като модел той се връща в Айова и гради кариера като прокурор. През 2018 г. е избран за щатски одитор от Демократическата партия в традиционно републиканския щат Айова, с което привлече вниманието на националните медии, включително и с профил в The New York Times през 2019 г. В статията обаче се отбелязва, че той „не обича да говори за краткото си минало като модел в Париж и Милано“.

През май тази година Санд все пак повдигна завесата около своята „студентска работа“ в епизод на подкаста Entry Level с водещ родения в Айова комедиант Брукс Уилан. В епизода той споделя, че жена, работеща във фотоателие в родното му градче Декора, му казала, че е достатъчно фотогеничен за модел.

Iowa’s governor-elect Rob Sand has a surprising résumé: before entering politics, he worked as a high-fashion model, walking runways in Milan and Paris for brands including Prada, Number (N)ine, and Giuliano Fujiwara. The 44-year-old Democrat modeled in the early 2000s to help pay for college, even appearing in Prada’s Spring 2003 menswear show. 📷 Getty — Complex (@Complex) November 5, 2026

„В колежа всичко е скъпо“, казва Санд, затова той изпратил снимки до агенции, включително до IMG, с която впоследствие подписва договор.

„Предполагах, че това е бизнес, от който се изкарват много пари“, казва той. „Оказа се, че това е така, ако си жена – на мъжете не плащат особено добре.“, добавя той.

Въпреки това той успява да спечели „добра сума“. Пътува три пъти до Милано и два пъти до Париж, където се среща лично с Ралф Лорън и Ричард Аведон.

„Имах възможност да пътувам и да се запозная с интересни хора, беше лудо преживяване“, споделя Санд в подкаста. „Със сигурност има добра шега във факта да преминеш от лов на пилета към модата, а след това и към политиката.“