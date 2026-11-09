Свят

От дефилето на Prada до властта: Бивш топмодел бе избран за губернатор на Айова

Демократът Роб Санд, който спечели изборите за губернатор на щата Айова, крие неочаквано минало. Преди политиката той е участвал в ревюта на световни модни къщи в Милано и Париж, но днес залага на умерен стил и близост до гласоподавателите

Стела Христова Стела Христова

9 ноември 2026, 10:50
От дефилето на Prada до властта: Бивш топмодел бе избран за губернатор на Айова
Роб Санд   
Източник: Getty

О т модния подиум в Милано до губернаторския стол в Айова: Новият управник на американския щат се оказа бивш модел на Prada, чието бляскаво минало дълго остава в сянката на политическата му кариера.

Докато учи в университета „Браун“, Санд, който досега заемаше поста щатски одитор, съвместява образованието си с подиумите в Европа. Той дефилира за модни къщи като култовия японски бранд Number Nine и има редица участия за Prada, пише The New York Times.

Графикът на родения в Айова политик е толкова претоварен, че в един момент той пропуска да гласува на първичните избори в родния си щат, защото по същото време е на ревю в Милано. За това разказва статия на списание Newsweek от 2007 г., която го описва като „типичен свръхзает младеж“.

След като тази седмица издания като Vogue припомниха за бляскавото му минало, екипът му бързо се възползва от интригата. На уебсайта му се появи тениска за 32 долара с надпис: „Роб Санд – моят модел за губернатор“. Представител на Санд потвърди, че новоизбраният губернатор е работил като модел през първото десетилетие на века, но отказа по-нататъшни коментари.

Това минало обаче не бе сред основните теми в кампанията му, с която той се опита да върне губернаторското място на демократите след 16 години управление на Републиканската партия. История, свързана с дефилета и скъпи палта в Европа, не звучи особено близко до гласоподаватели, чиито основни притеснения са растящите цени. Миналото на Санд в Милано е можело да го накара да изглежда откъснат от реалността пред хората в Айова, които на предизборните срещи споделяха за безпокойството си от цените на горивата, хранителните стоки и жилищата.

Санд обеща да намали цените, да се бори с корупцията и да инвестира в образованието, като акцентира върху опита си като бивш прокурор. Същевременно той се опита да се представи като различен тип демократ – „не по-червен или по-син, а по-добър и по-искрен“. Той отказа Камала Харис или Джоузеф Байдън да участват в кампанията му и често изтъкваше страстта си към лова и риболова.

Днес 44-годишният баща на две деца запазва стройната си фигура и изразени скули, но личният му стил по нищо не издава модното му минало. С прибрани ризи, якета Carhartt и шапки с очертанията на щата Айова, Санд се облича така, че да изглежда максимално представително, без да привлича излишно внимание.

След периода си като модел той се връща в Айова и гради кариера като прокурор. През 2018 г. е избран за щатски одитор от Демократическата партия в традиционно републиканския щат Айова, с което привлече вниманието на националните медии, включително и с профил в The New York Times през 2019 г. В статията обаче се отбелязва, че той „не обича да говори за краткото си минало като модел в Париж и Милано“.

През май тази година Санд все пак повдигна завесата около своята „студентска работа“ в епизод на подкаста Entry Level с водещ родения в Айова комедиант Брукс Уилан. В епизода той споделя, че жена, работеща във фотоателие в родното му градче Декора, му казала, че е достатъчно фотогеничен за модел.

„В колежа всичко е скъпо“, казва Санд, затова той изпратил снимки до агенции, включително до IMG, с която впоследствие подписва договор.

„Предполагах, че това е бизнес, от който се изкарват много пари“, казва той. „Оказа се, че това е така, ако си жена – на мъжете не плащат особено добре.“, добавя той.

Въпреки това той успява да спечели „добра сума“. Пътува три пъти до Милано и два пъти до Париж, където се среща лично с Ралф Лорън и Ричард Аведон.

„Имах възможност да пътувам и да се запозная с интересни хора, беше лудо преживяване“, споделя Санд в подкаста. „Със сигурност има добра шега във факта да преминеш от лов на пилета към модата, а след това и към политиката.“

Редактор: Стела Христова
Роб Санд губернатор на Айова бивш модел Prada политика мода Милано Демократическа партия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

Мистерия, самолет на руското Министерство на отбраната кацна в Израел

Мистерия, самолет на руското Министерство на отбраната кацна в Израел

Огромен взрив в Турция, много загинали и ранени

Огромен взрив в Турция, много загинали и ранени

Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

biss.bg
Великобритания разхлабва хватката, намалява целите за EV

Великобритания разхлабва хватката, намалява целите за EV

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 6 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 6 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 6 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция обвини Иран за кибератаките срещу хладилни системи на супермаркети

Франция обвини Иран за кибератаките срещу хладилни системи на супермаркети

Свят Преди 45 минути

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас призова за твърд отговор

КЗП сезира КЗК за голяма търговска верига

КЗП сезира КЗК за голяма търговска верига

България Преди 1 час

КЗП е предоставила на антимонополния орган събраните доказателства

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

България Преди 2 часа

Не се предвижда отпадане на нито един от съществуващите влакове

Асен Василев

Асен Василев: Всеки българин ще плати с 290 евро повече с Бюджет 2027

Парите ни Преди 2 часа

Срещу средно 336 евро нови данъци на човек държавата ще върне 46 евро чрез по-високи социални придобивки, изчисли лидерът на „Продължаваме промяната“

Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Любопитно Преди 3 часа

Британската поп икона Роби Уилямс публично защити младата певица Оливия Родриго след фенове отбелязаха прилика между новата ѝ коледна песен и неговия хит „Candy“, като нарече съдебните преследвания в индустрията „отвратителни“

Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Парите ни Преди 3 часа

Общата сума по депозитите на домакинствата достига 57,22 млрд. евро към края на септември, с 16,2% повече за година, сочат данни на БНБ

От бунтар до изхабен рефлекс: Защо политическият стил на Доналд Тръмп се променя

От бунтар до изхабен рефлекс: Защо политическият стил на Доналд Тръмп се променя

Свят Преди 3 часа

Анализ на Newsweek разкрива, че характерните провокации, шеги и мемета, които донесоха власт на Доналд Тръмп през 2016 г., днес се превръщат в изхабен рефлекс, който все по-трудно ангажира и убеждава избирателите

Принц Хари се оттегли от ръководния си пост в компания за психично здраве

Принц Хари се оттегли от ръководния си пост в компания за психично здраве

Любопитно Преди 3 часа

По-малко от три месеца след завръщането си в Обединеното кралство принц Хари се оттегля от поста си на главен директор по обществено въздействие в BetterUp. Той става старши съветник, за да се фокусира върху ключови проекти, инвестиции и благотворителност

Божанов поиска оставката на Гълъб Донев заради писмото до ЕК

Божанов поиска оставката на Гълъб Донев заради писмото до ЕК

България Преди 4 часа

Съпредседателят на „Да, България“ иронизира версиите на управляващите откъде опозицията се е сдобила с документа за втория пенсионен стълб

Тяло на жена в куфар намериха в центъра на Атина

Тяло на жена в куфар намериха в центъра на Атина

Свят Преди 4 часа

Куфарът бил изоставен до контейнер за отпадъци

Джъстин Тимбърлейк разкри истината за "What Goes Around… Comes Around" и Бритни Спиърс

Джъстин Тимбърлейк разкри истината за "What Goes Around… Comes Around" и Бритни Спиърс

Любопитно Преди 4 часа

Джъстин Тимбърлейк разсея 20-годишен слух, потвърждавайки, че емблематичното му парче "What Goes Around… Comes Around" не е посветено на бившата му изгора Бритни Спиърс. Певецът разкри истинската история зад хита и разказа за сложните им отношения

Съдят управителя на ВиК Монтана за щети за 435 934 евро

Съдят управителя на ВиК Монтана за щети за 435 934 евро

България Преди 4 часа

От прокуратурата посочват, че част от обвиненията са свързани с договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация

Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Любопитно Преди 4 часа

Битката на Брус Уилис с деменцията бележи тежък обрат. Докато бившите му колеги и приятели от филмовите среди са го забравили, семейството му прави и невъзможното, за да му осигури постоянни медицински грижи

Ръсел Бранд е осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуален тормоз

Ръсел Бранд е осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуален тормоз

Свят Преди 4 часа

Опозореният британски комик и бивш радиоводещ чу тежката си присъда в Кралския съд в Саутуарк, след като съдията разгроми лъжите му и го определи като „сексуален хищник с арогантно пренебрежение към жените“

Жилища срещу доходи: България с трети най-голям спад в ЕС – 16,2%

Жилища срещу доходи: България с трети най-голям спад в ЕС – 16,2%

Парите ни Преди 4 часа

Средно за Евросъюза показателят се е повишил с 6,8% от 2015 г. насам, сочат данни на Евростат

Джо Байдън

Байдън с емоционална изповед за рака: Забавя ме, но не ме спира

Свят Преди 4 часа

Бившият президент на САЩ разкри, че заради диагнозата ще трябва да ограничи медийните си изяви около излизането на новите си мемоари „Обещай ми, Америка“. Въпреки тежкото си състояние, 83-годишният политик остава оптимист за своето лечение

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg

Малтипу или Кавапу: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Човешкият шум вреди на дивите животни

sinoptik.bg
1

До 20 градуса в хода на седмицата

sinoptik.bg

Спомен за Ерик Дейн: Актьорът, който превърна болката си в кауза

Edna.bg

Неразказаните истини за женското здраве: Защо бързите решения не работят?

Edna.bg

Наталия Ефремова: Министрите и членовете на политическия кабинет са със замразени възнаграждения

Nova.bg

Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които служителят не използва в срок

Nova.bg