Коледните добавки – още този месец, пенсиите – със 7–8% нагоре догодина

Пенсиите в България се очаква да бъдат увеличени с между 7 и 8% от средата на следващата година. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред NOVA преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на което ще бъде разгледан проектобюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г.

„Най-важната новина е, че всички социалноосигурителни плащания са гарантирани с бюджета. Той е по-висок в сравнение с миналата година и възлиза на 16,5 млрд. евро, от които 14 млрд. евро ще бъдат разходвани за пенсиите на хората“, посочи тя.

Бюджетът на ДОО за 2027 г.: Какви пенсии, осигуровки и майчинство се предвиждат

По-високи пенсии, майчинство и обезщетения

По думите на Ефремова са заложени увеличения на всички видове пенсии, както и на минималния и максималния размер на обезщетенията за безработица.

Предвижда се и повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството. Ако майката се върне на работа, тя ще получава 75% от полагащото ѝ се обезщетение.

На въпрос дали предвиденото увеличение на пенсиите ще компенсира поскъпването на живота, особено за хората с най-ниски доходи, министърът отговори утвърдително.

„Предвиждаме увеличението на пенсиите да бъде между 7 и 8%, което ще е повече от годишната инфлация. В самото швейцарско правило е заложено отчитането на инфлацията при определянето на размера на увеличението“, обясни тя.

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ТЕЛК: строг контрол и 240 млн. евро спестявания

Ефремова коментира и предстоящите промени в системата на ТЕЛК, чрез които се очаква да бъдат спестени 240 млн. евро. По думите ѝ реформата ще се осъществява поетапно през следващата година и ще включва по-строг контрол срещу неправомерно издадени експертни решения.

„Трябва да започне установяването и прекратяването на фалшивите ТЕЛК решения. Ще има и нов начин за индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, така че подкрепата да достига до тези, които действително се нуждаят от нея“, заяви тя.

„Мек начин“ за повече приходи

Ефремова отговори и на критиките на работодателските организации срещу увеличаването на максималния осигурителен доход. Тя защити предложението като начин за повишаване на приходите в осигурителната система.

„Това е мек начин за увеличаване на приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване и стандартна стъпка, която следва да се прави всяка година. Увеличението на максималния осигурителен доход е напълно поносимо за бизнеса“, коментира министърът.

Коледните добавки

Ефремова съобщи още, че изплащането на коледните добавки ще започне в края на ноември.