Олимпийската шампионка Мария Шурочкина е в тежко състояние след пожар в дома си в Москва

Златните медалисти от отбора по синхронно плуване на Русия позират по време на церемонията по награждаване на Олимпийските игри в Токио 2020.

Д вукратната олимпийска шампионка по синхронно плуване Мария Шурочкина е пострадала при пожар в апартамента си в Москва, съобщиха руски медии, включително държавната агенция ТАСС и свързаният със службите за сигурност телеграм канал Mash.

Шурочкина е хоспитализирана в Института за спешна медицинска помощ „Склифосовски“. Според предварителната версия пожарът е възникнал поради нарушаване на правилата за експлоатация на биокамина. Mash съобщава, че дрехите на Шурочкина са се запалили, докато тя е зареждала биокамината с гориво.

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала при пожаре в квартире на западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. Она госпитализирована: https://t.co/5KRI9c8rVt https://t.co/LRXw3tPGlI — ТАСС (@tass_agency) November 9, 2026

Агенция „Москва“ предаде, че тя е получила изгаряния по ръцете и гърдите. Според информация на Mash изгарянията покриват над 30% от тялото ѝ, с увреждания на кожата на главата, врата, гърдите, корема, ръцете и дланите. Лекарите оценяват състоянието ѝ като тежко.

Федерацията по водни спортове на Русия обяви, че е уведомена за хоспитализацията на Шурочкина и има пълна готовност да окаже необходимата подкрепа на нея и семейството ѝ.

31-годишната Шурочкина е носителка на 11 златни медала от световни първенства и шест от европейски шампионати. Тя спечели олимпийско злато в ансамбъла по синхронно плуване през 2016 г. и 2021 г.

Шурочкина е по-малката сестра на руската поп певица Нюша. Заедно двете спечелиха втория сезон на телевизионното шоу „Съкровищата на императора“ по телевизионния канал ТНТ.

Според Телеграм канала Mash инцидентът е станал около 23 часа, докато тя е пълнила с биоетанол биокамината в апартамента си на 17-ия етаж на жилищен комплекс „Свой“. Дрехите ѝ са се запалили, което е довело до тежки изгаряния.

Шурочкина е успяла да напусне апартамента сама, страдайки от силни болки и в шок, като е крещяла за помощ на стълбището. Съседи са чули виковете ѝ, извикали са линейка и спешни служби. Апартаментите на останалите жители не са били повредени, а самите съседи са невредими.

Впоследствие състоянието на Шурочкина се е влошило от умерено до тежко, като изгарянията ѝ са се увеличили до 32% от тялото. По данни на медицинските екипи животът ѝ е застрашен от риск от шок, дехидратация и инфекции. Предстоят ѝ поредица от операции, включително кожни присадки.

Мария Шурочкина е двукратна олимпийска златна медалистка от игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. и Токио през 2021 г., както и многократна световна и европейска шампионка. Тя е по-малката сестра на певицата Нюша, а баща им Владимир Шурочкин е бивш вокалист на групата „Ласкав май“.