Свят

Тръмп е готов да работи с демократите по предпазни мерки за изкуствения интелект

Американският президент обаче не уточни какви регулации би подкрепил

Василена Василева Василена Василева

9 ноември 2026, 10:49
Тръмп е готов да работи с демократите по предпазни мерки за изкуствения интелект
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че рисковете, свързани с изкуствения интелект, могат да бъдат овладени, и изрази готовност да работи с демократите по въвеждането на предпазни мерки, предаде Reuters.

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В интервю за CBS Тръмп бе попитан дали САЩ трябва да приемат рисковете, свързани с развитието на технологията, за да изпреварят Китай.

„Нямам нищо против предпазните мерки“, отговори американският президент. Той обаче подчерта, че не иска регулациите да поставят САЩ на „далечно второ място“ след Китай, където според него няма подобни ограничения.

Досега Тръмп подкрепяше саморегулацията на технологичните компании вместо въвеждането на широки държавни ограничения. От думите му в интервюто не стана ясно какви конкретни мерки би подкрепил и докъде би се простирала готовността му за регулации.

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  • Политически натиск и опасения на инвеститорите

Коментарите на Тръмп идват след победата на демократите на междинните избори в САЩ. От януари те ще поемат контрола над двете камари на Конгреса, което може да отвори пътя за по-строг надзор върху сектора на изкуствения интелект.

Резултатите от вота засилиха опасенията сред инвеститорите, че евентуалното затягане на регулациите може да забави развитието на индустрията, включително изграждането на центрове за данни. Срещу някои от тези проекти в отделни щати вече има съпротива заради очакваното натоварване на електропреносната мрежа и водоснабдяването.

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На този фон индексът Nasdaq се понижи с 5,5% на 5 ноември. Това е най-резкият му еднодневен спад от април 2025 г. Nasdaq 100 загуби 6,4% от стойността си, а общата пазарна капитализация на компаниите в индекса намаля с 2,5 трилиона долара.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Бойчо Попов    
Доналд Тръмп Изкуствен интелект Регулации САЩ Китай Политика Технологии Nasdaq Инвеститори Предпазни мерки
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