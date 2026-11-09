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Скандал преди сватба: Булка накара шаферката си да качи 50 кг, за да изглежда по-слаба до нея

Видео в TikTok разкри абсурдните искания на булка, които включват качване на тегло, козметични процедури и дори отстраняване на собствената ѝ сестра

9 ноември 2026, 11:11
Скандал преди сватба: Булка накара шаферката си да качи 50 кг, за да изглежда по-слаба до нея
Източник: iStock

А ко сте мислели, че сте чували всичко за прекалено взискателните булки, тази история ще промени представите ви. Млада жена стана хит в социалните мрежи, след като разкри, че нейната най-добра приятелка е поискала от нея да качи над 50 килограма, за да може самата тя да бъде „най-слабата жена“ на сватбеното си тържество, съобщава The Post.

Историята придоби популярност чрез потребителката с профил @Jackie.o436 в TikTok, чието видео вече е гледано стотици хиляди пъти.

„Няма нищо по-страшно в този свят от жена, на която ѝ предстои да се омъжи. Мислех си, че тези „булки-чудовища“ съществуват само по филмите, но брутално грешах“, споделя шокираната шаферка.

Списъкът на ужасите: Абсурд след абсурд

Историята започва съвсем обикновено - бъдещата младоженка Ники кани най-добрата си приятелка на вечеря, за да я попита дали иска да ѝ бъде шаферка на сватбата през декември. Веднага след това обаче започва поредица от безумни условия:

  • Задължителни процедури за лице: Булката поискала шаферката ѝ да ходи на козметик два пъти седмично, защото акнето ѝ било „грозно“ и не искала да плаща допълнително за обработка на сватбените снимки с фотошоп.
  • Качване на 55 килограма за броени месеци: Ники, която според приятелката ѝ тежала едва 40 килограма, категорично заявила, че иска да бъде най-слабата на сватбата си и настояла Джаки бързо да натрупа сериозно тегло.
  • Поза за снимките: Бъдещата младоженка поискала от приятелката си да се навежда на сцената, за да може булката да изглежда най-висока.

Когато Джаки дръзнала да предложи на Ники просто да отслабне малко, ако се притеснява за визията си, булката избухнала в сълзи и я обвинила, че се опитва да „саботира сватбата ѝ“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Спагети в лицето и провалено приятелство

Според разказа на Джаки, Ники вече била отменила поканата за сватбата на родната си сестра, защото тя също отказала да се съобрази с безумните ѝ изисквания.

Скандалът в ресторанта ескалирал, когато Ники хвърлила чиния със спагети в лицето на най-добрата си приятелка, след което я нарекла „самотна губеща“ и я обвинила в завист.

„Платих сметката и за двете ни и просто си тръгнах. Заклевам се, че повече никога няма да стъпя на сватба!“, казва проплакала Джаки.

Потребителите в TikTok останаха без думи пред историята, а мнозина сравниха поведението на младоженката със сценарий от психологически трилър.

Източник: The Post    
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