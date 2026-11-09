България

Делото срещу Ива Михайлова продължава задочно в Кочани, защитата представя две експертизи

Българката с двойно гражданство е обвинена за катастрофа с един загинал. Според експертизи на защитата другият автомобил е навлязъл в нейната лента

Василена Василева Василена Василева

9 ноември 2026, 09:12
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Н ово заседание по делото срещу Ива Михайлова е насрочено за 9 ноември в Основния съд в Кочани, Северна Македония. Този път процесът трябва да продължи в отсъствието на 23-годишната жена, която се намира в България. Очаква се на заседанието да бъдат представени две експертизи, изготвени по искане на защитата ѝ.

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Междувременно Михайлова е поискала да участва в заседанието чрез видеоконферентна връзка. Адвокатът ѝ е внесъл молба за дистанционно включване.

Според заключенията на двете експертизи, които предстои да бъдат разгледани, насрещно движещият се автомобил е навлязъл в лентата на Михайлова и е причинил сблъсъка. Защитата твърди, че тези данни оспорват обвинителната версия за механизма на катастрофата.

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Спор за причините за катастрофата

Инцидентът е от 7 октомври 2025 г. и е станал на пътя между Кочани и Щип, в района на Горно Подлог. При сблъсъка между два автомобила един човек загива, а няколко души са ранени, сред които и самата Ива Михайлова.

Младата жена е обвинена в тежко престъпление срещу безопасността на хората и имуществото при движение по пътищата. Тя е с българско и македонско гражданство.

Основният спор по делото е свързан с това в коя лента е настъпил ударът. Според автотехническата експертиза, изготвена по искане на прокуратурата и обсъждана на предходното заседание, автомобилът на Михайлова е навлязъл в лентата за насрещно движение. Защитата оспорва това заключение и поддържа тезата, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента.

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По време на заседанието на 28 септември бяха разпитани вещи лица по експертизи, поискани от прокуратурата. Обсъждани бяха мястото на сблъсъка, следите от течности по пътя, разпръснатите стъкла и пластмасови части, както и следите от изстъргване по асфалта.

В съда беше изслушан и съдебен медик от Скопие във връзка с допълнение към заключенията от аутопсията на загиналия. Според вещото лице от характера и местоположението на нараняванията не може да се установи дали мъжът е бил с поставен предпазен колан.

В предходните заседания бяха обсъдени и обстоятелства около наличието на строителни материали в автомобила. Според съдебния медик лайсните, открити в колата, са се намирали вдясно от загиналия и не са могли да причинят нараняванията, довели до смъртта му.

Защо Ива Михайлова е в България

След катастрофата на Михайлова са наложени ограничения, които не ѝ позволяват да напуска Кочани и Северна Македония. Документите ѝ са били отнети, а тя и близките ѝ настояваха, че това възпрепятства необходимото специализирано лечение на травмите на гръбначния стълб.

Според представени медицински заключения част от необходимото лечение не може да бъде осигурено в Северна Македония. Съдът в Кочани отказа да върне документите ѝ, за да може тя да се лекува в България, а Апелативният съд в Щип потвърди решението.

На 12 октомври стана ясно, че Михайлова се намира в България. Тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха пред българските медии, че са преминали през граничен пункт и че тя се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. По информация на македонското МВР обаче в системата на граничната полиция няма регистрирано излизане на жената от страната.

Михайлова обясни, че е напуснала Северна Македония заради влошеното си здравословно състояние и необходимостта от лечение. Тя беше приета в болница „Пирогов“ в София. По последна информация лечението ѝ в България е започнало, но е възможно да се наложи и хирургична интервенция в Израел.

Международно издирване и напрежение между София и Скопие

След пристигането на Михайлова в България съдът в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а македонските власти предприеха действия за националното и международното ѝ издирване. По искане на прокуратурата мярката ѝ за неотклонение беше променена в 30-дневно задържане под стража.

На 13 октомври българското МВР съобщи, че е получило от Интерпол - Скопие искане за международно издирване с цел арест и екстрадиция на Михайлова. От министерството уточниха, че към този момент няма издаден червен бюлетин на Интерпол за нея. Българските власти заявиха също, че не са предприели действия за установяване на местонахождението ѝ в страната.

Случаят предизвика реакции и от българска страна. Представители на различни парламентарни групи присъстваха на предишни заседания в Кочани, като заявиха, че следят за спазването на правата на Михайлова и за възможността тя да получи необходимото медицинско лечение.

На заседанието на 28 септември процесът продължи повече от 10 часа. Следващото заседание беше насрочено за 9 ноември, когато се очаква да бъдат разгледани експертизите, представени от защитата.

Решението на съда да продължи делото задочно беше обявено на 22 октомври по предложение на Основната прокуратура в Кочани. Мотивът, посочен от обвинението, е, че Михайлова не е на разположение на държавните органи.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA; БТА    
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