Винетка с надценка: Как посредници ви таксуват, без да разберете

През последните месеци в Европейския потребителски център (ЕПЦ) България са постъпили много жалби от потребители, които са платили неочаквани допълнителни такси, когато са купували електронни винетки през посреднически сайтове, регистрирани в чужбина. Това съобщи ЕПЦ на интернет страницата си.

В някои от случаите таксата за регистрация достига до една трета от стойността на самата винетка. Информацията за нея е посочена в общите условия на сайта, но потребителите не винаги я забелязват, преди да платят.

Такса "Приятно пътуване": Сайтове предлагат винетки на по-висока цена

„Проверявайте не само цената на винетката, но и кой ви я продава. Сайт, който изглежда официален или се появява на първо място при търсене в интернет, може да е посредник, който начислява допълнителна такса“, съветва директорът на ЕПЦ България Соня Спасова.

Изглеждат официално, излизат първи в търсачката

По данни на центъра подобни сайтове често имат професионален вид, удобни форми за поръчка и дизайн или интернет адрес, които наподобяват официалните страници. Някои от тях се появяват сред първите резултати в търсачките, включително чрез платени реклами, обозначени като „Спонсорирано“ или „Реклама“.

Рискът от неочаквани разходи е особено голям, когато винетката се купува в последния момент или от мобилен телефон, минути преди тръгване. В бързината лесно може да се пропусне информацията за търговеца, допълнителните такси или условията на услугата, предупреждават от ЕПЦ.

Винетката е валидна, но цената не е официалната

Продажбата на винетки чрез посредник сама по себе си не е забранена. Потребителят получава напълно валидна винетка, но може да плати значително повече от официалната ѝ цена. Затова според ЕПЦ е важно още преди покупката да е ясно, че се използва посредник, какво включва услугата и колко допълнително ще струва тя.

Проблеми може да има и след покупката – възможностите за промяна или анулиране зависят от условията на конкретната услуга и приложимите правила.

Какво съветват от ЕПЦ

Не приемайте, че първият сайт в интернет е официалният, и проверявайте внимателно интернет адреса.

Проверете кой стои зад сайта – потърсете информация за фирмата, която предоставя услугата, и данни за контакт. Ако не е ясно кой е търговецът или дали действа като посредник, бъдете предпазливи.

Сравнете крайната цена с официалната за съответния вид винетка.

Ако при попълването на данните ви до полето има допълнителен знак – звезда, стрелка или удивителна, кликнете върху него и прочетете информацията.