Конституционният съд заседава по делото по повод оставката на президента Румен Радев

Докладчик по делото е председателят на Конституционния съд съдия Павлина Панова

23 януари 2026, 06:39
Делото

К онституционният съд ще заседава днес от 10:00 ч. по делото по повод оставката на президента Румен Радев. Докладчик по делото е председателят на Конституционния съд съдия Павлина Панова.

Заседанията на Конституционния съд се провеждат без участието на заинтересуваните страни с изключение на изрично посочените от този закон случаи, както и когато съдът реши друго, според Закона за Конституционния съд. 

Румен Радев съобщи за решението си да подаде оставка на 19 януари в обръщение към българския народ, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

Оставката беше внесена в Конституционния съд на 20 януари. В същия ден съдът образува дело по постъпилата оставка. 

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд. Пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.

