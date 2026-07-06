Седмица без следа: Разширяват издирването на 11-годишната Наталия

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В ече седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и 40-годишния Асен Симеонов, с когото момичето е напуснало дома си. Въпреки мащабната полицейска операция и десетките проверени сигнали, двамата все още не са открити.

През последните часове полицията е работила по информация, че Наталия и Асен може да са били забелязани в района на Дългопол. В отговор на сигнала районът е бил претърсен с дронове, термовизионни камери и наземни екипи.

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До момента обаче няма потвърждение, че двамата действително са били там. Поради липсата на нови следи органите на реда разширяват периметъра на издирването и продължават да проверяват всички сигнали, постъпващи от граждани.

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От МВР за пореден път отправят апел към хората, които евентуално забележат издирвания мъж.

От полицията подчертават, че той може да прояви агресия, затова гражданите не бива да се опитват да разговарят с него или да го задържат. Вместо това трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112.

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Как започна случаят

11-годишната Наталия е в неизвестност от 30 юни, след като напуска дома си в село Константиново, област Варна, заедно с 40-годишния Асен Симеонов – бивш партньор на майка ѝ, който не е неин биологичен баща. По случая беше активирана и системата AMBER Alert Bulgaria, чрез която информацията за издирваното дете беше разпространена в цялата страна.

По данни, изнесени от близките на семейството, в нощта на изчезването Асен е нахлул в дома им, нападнал е майката на момичето и под заплахи е принудил детето да тръгне с него. По случая се води разследване, а полицията засега не коментира подробности, които биха могли да затруднят издирването.

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Мащабна операция в няколко общини

През изминалата седмица в издирването се включиха полиция, жандармерия и доброволци. Проверяват се гористи местности, изоставени сгради и райони около селата Синдел, Нова Шипка, Величково, Бързица и Дългопол, след като на няколко пъти бяха получени сигнали, че двамата са били забелязани там. В операцията се използват дронове, термокамери и високопроходими автомобили за обход на труднодостъпни терени.

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Разследващите напомнят, че всяка информация, дори да изглежда незначителна, може да бъде от значение за откриването на детето. Всеки, който има данни за местонахождението на Наталия или Асен Симеонов, трябва незабавно да се свърже с полицията на телефон 112.