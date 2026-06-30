България

Край на двойното етикетиране на цените в България - всички цени ще бъдат в евро от 8 август 2026 г.

След преходния период магазините ще премахнат левовите етикети

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30 юни 2026, 10:50
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Е дин от най-видимите етапи от въвеждането на еврото в България е отпадането на двойното етикетиране на цените в лева и евро. Именно това е и финалната фаза, която най-силно засяга ежедневното пазаруване, след като цените вече започнат да се изписват само в една валута (евро).

Към момента двойното обозначаване служи като преходен инструмент, който позволява на потребителите да сравняват и свикват с новата валута. След изтичането на законово определения период търговците ще бъдат задължени да премахнат цените в лева и да оставят единствено етикети в евро.

Към 8 май 2026 г. процесът по изтегляне от обращение на левовите банкноти и монети и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, сочат наличните данни на Българската народна банка (БНБ). Към отчетната дата са изтеглени 92,52% от левовите банкноти и монети, които са се намирали в обращение в началото на 2025 г., като извън касите на Българската народна банка остават около 2,3 млрд. лева в банкноти и монети. В същия период евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия) възлизат на над 8,4 млрд. евро и осигуряват нормалното функциониране на платежната система, както и обслужването на икономиката и населението. 

Отпадането на двойните етикети означава и край на задължението за търговците да поддържат две цени за един и същ продукт – в лева и евро. Това изискване беше въведено, за да се избегне объркване и да се гарантира прозрачност при превалутирането, но в същото време създаде допълнителна административна тежест за бизнеса.

След промяната цените ще бъдат изписвани само в евро, което ще направи търговската среда по-еднородна, но и ще изисква пълна адаптация от страна на потребителите, които до този момент са разчитали на „двойното сравнение“ при пазаруване.

За хората най-осезаемата промяна ще бъде именно визуалната - изчезването на лева от етикетите в магазините. Това е и моментът, в който преходът към еврото престава да бъде „двойна система“ и окончателно преминава към единна ценова рамка.

Източник: Георги Димитров
  • Колко ще продължи двойното обозначаване на цените в евро и в левове?

Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове започна на 8 август 2025 г. Той трябва да приключи на 8 август 2026 г. В рамките на този срок всички търговци са длъжни да изписват цените едновременно в двете валути, като за превалутирането и закръгляването се прилагат правилата, заложени в Закона за въвеждането на еврото в България, посочват от БНБ.

Припомняме, че ​двойното обозначаване на цените беше въведено като защитна мярка за потребителите в преходния период. Според опита на държавите членки, последно въвели еврото, тази практика е дала добри резултати и е допринесла за ограничаване на необоснованото повишаване на цените, тъй като позволява на потребителите по-лесно да идентифицират търговци и услуги, при които има съмнение за неправомерно завишаване на стойности.

Както Vesti.bg по-рано писа, днес, 30 юни 2026 г., изтича срокът, в който търговските банки и определените офиси на „Български пощи“ извършват безплатна обмяна на левове в евро.

От 1 юли търговските банки вече могат да започнат да начисляват такси за услугата. Това обаче не е задължително и ще зависи от политиката на всяка отделна банка. Възможно е някои кредитни институции да запазят безплатната обмяна за определен период или при определени условия.

Българската народна банка (БНБ) ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение във времето и без лимит на сумите. Това означава, че гражданите ще могат и занапред да обменят левове в централната банка, без да заплащат такса.

При обмяна на по-големи суми в търговските банки важат и някои специфични изисквания. За суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка, подадена най-малко три работни дни предварително. Освен това отделните банки могат да прилагат собствени правила относно обслужването на клиенти, работното време за извършване на обмени, както и приемането на монети.

Източник: iStock
  • Какви са ограниченията в „Български пощи“

Обмяната в определените пощенски станции не се извършва без ограничения. В тях могат да бъдат обменяни суми до 1000 лева на едно лице на ден. За суми между 1000 и 10 000 лева е необходима предварителна заявка, подадена между три и пет работни дни предварително. Суми над 10 000 лева не се обменят в „Български пощи“, като за тях гражданите могат да използват услугите на търговските банки или на Българската народна банка.

От 1 юли 2026 г. таксите в „Български пощи“ за обмяна на левове в евро ще бъдат както следва:

За суми до 1000 лева таксата ще бъде 6 евро, за суми от 1000,01 лв. до 3000 лв. – 7,20 евро, за суми от 3000,01 лв. до 6000 лв. – 8,80 евро, а за суми от 6000,01 лв. до 10 000 лв. – 10 евро.

От дружеството припомнят, че съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото от началото на 2026 г. „Български пощи“ извършваха безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента чрез услугата са обменени 289 142 550,36 лева.

От безплатната обмяна са се възползвали 229 290 жители на населени места без офиси на търговски банки.

Най-голям интерес към услугата е отчетен в Южния централен район, като най-активни са били жителите на областите Пловдив и Пазарджик, посочват от дружеството.

По данни на „Български пощи“ през последните седмици преди изтичането на срока за безплатна обмяна не се наблюдава увеличение на броя на желаещите да обменят левове в евро.

И след 30 юни услугата ще продължи да се предлага в пощенските станции срещу заплащане. Обмяната ще бъде в размер до 1000 лева на ден за едно лице. За суми от 1000 лева до 10 000 лева дневно ще се изисква предварителна заявка, подадена между три и пет работни дни предварително, като услугата ще се извършва в 954 определени пощенски клона в страната.

Гражданите, които възнамеряват да обменят левове след 30 юни, е препоръчително предварително да се запознаят с условията на избраната от тях банка, тъй като те могат да се различават между отделните финансови институции.

Припомняме, че:

Първите шест месеца след въвеждането на еврото, от 1 януари до 30 юни 2026 г., търговските банки и определените клонове на „Български пощи“ обменяха безплатно левове в евро

  • Какво може да бъде обменено

В евро могат да бъдат обменяни както левови банкноти, така и разменни монети. Българската народна банка обменя безсрочно всички банкноти и монети, емитирани от БНБ, по официалния фиксиран курс лев - евро. Повредени или силно увредени банкноти също могат да бъдат обменени, но при специалните условия и ред, определени от централната банка.

Във връзка с изтичането на 30 юни на срока, в който търговските банки бяха задължени да извършват безплатно определени операции по обмяната на левове в евро, проверка показа, че някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат тази услуга без такса, макар и при различни условия. Част от банките удължават срока за безплатна обмяна на левове в евро в брой на каса, а други ще запазят възможността клиентите да внасят левове по сметка без начисляване на такса за по-дълъг период.

„Български пощи“ въвеждат такса за обмяна на левове в евро

Повече информация за двойното обозначаване:

  • Двойното обозначаване в рекламните материали

В периода на двойно обозначаване цените в евро и в левове се посочват не само върху етикетите в търговските обекти, но и в рекламни материали, съдържащи информация за цената на предлаганите стоки и услуги. Изискването важи за всички форми на търговско представяне на ценова информация, припомнят от БНБ.

Изискването за двойно обозначаване се прилага и от публичните органи. В този период всички суми, които гражданите дължат на държавата – включително данъци, такси и други публични задължения – както и сумите, които държавата дължи на гражданите, се обозначават едновременно в левове и в евро. Публичните институции са длъжни също да изготвят информационни материали и ценови листи с изписване в двете валути.

Източник: Георги Димитров
  • В какви случаи не се прилага изискването за двойно обозначаване?

Изискването за двойно обозначаване не се прилага при определени специфични случаи, при които технически е невъзможно или неприложимо. Това включва продажни цени, трайно поставени върху стоки, ценни книжа на приносител и платежни инструменти, тютюневи изделия, горива и добавки за гориво, визуализирани на информационни табла и колонки, таксиметрови услуги чрез апарати с дисплеи, етикети от електронни везни, автомати и системи за самообслужване, трайно отпечатани цени върху документи за превоз, както и книги, учебници и други печатни издания, посочват още от финансовата институция.

При двойното обозначаване цените в левове и евро се изписват ясно, четливо и недвусмислено, в непосредствена близост една до друга. Двете стойности са с еднакъв размер на шрифта и са придружени от съответното означение на валутата. Изискването цели да не се допуска заблуждение на потребителите и да се осигури лесно сравнение между двете валути.

  • Как се прилага двойното обозначаване при търговски съобщения и реклама в аудио и видеоформат?

При аудио и видео реклама, насочена към насърчаване на продажби, цените могат да се посочват в левове само до датата на въвеждане на еврото. След този момент цените се изразяват единствено в евро.

  • Как се обозначава цената за единица мярка на стоката?

Когато е задължително да се посочва цена за единица мярка, търговецът може да ограничи двойното обозначаване само до продажната цена на стоката. В случаите, когато цената за единица мярка съвпада с продажната цена, е допустимо да се извършва двойно обозначаване само на една стойност.

  • Как се показва намалението на цените?

При съобщения за намаление на цените, изразено в абсолютна стойност или процент, двойното обозначаване може да се прилага само върху крайната цена, която потребителят реално заплаща.

  • Как се сравняват цените на стоките и услугите?

При рекламни съобщения за сравнение на цени двойното обозначаване се прилага само върху крайната цена, която се заплаща от потребителя, като целта е да се осигури яснота и прозрачност.

Източник: Георги Димитров
  • Как се обявява крайната цена във фискалния или системния бон?

В периода на двойно обозначаване крайната сума в касовите бележки се изписва едновременно в левове и в евро, заедно с официалния валутен курс. От 1 януари 2026 г. всички плащания, които подлежат на фискално отчитане, се регистрират и отчитат в евро и центове.

  • Как се прилага двойното обозначаване при предоставяне на финансови услуги?

При предоставяне на финансови услуги банките, платежните институции и другите поднадзорни лица са длъжни да обозначават таксите и комисионите си в левове и евро. Информацията се публикува в офисите и на интернет страниците им и се предоставя безплатно на клиента при поискване.

  • Кои такси и комисиони трябва да бъдат обозначавани в левове и в евро?

Банките и доставчиците на финансови услуги са длъжни да обозначават в двете валути всички тарифи за такси и комисиони, свързани с предоставяните услуги, като информацията трябва да бъде публично достъпна и актуална.

  • Как са представяни таксите и комисионите на платежните услуги?

Всички такси и комисиони на доставчиците на платежни услуги се изписват в левове и евро в периода на двойно обозначаване. Промените в техните размери се оповестяват предварително на клиентите съгласно действащото законодателство, като целта е прозрачност и защита на потребителите.

Припомняме, че от 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в Република България, като левът продължава да се изтегля постепенно от обращение в рамките на организирания преходен процес.

Редактор: София-Никол Николова
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