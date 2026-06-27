Златна нужда: До 5 евро за тоалетна в първото ни „евро“ лято

О ще в Древен Рим император Веспасиан доказва, че дори обществените тоалетни могат да бъдат отличен източник на приходи, оставяйки в историята крилатата фраза „Парите не миришат“. Близо две хилядолетия по-късно този бизнес у нас продължава да процъфтява, но с чувствително по-високи цени.

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Проверка на NOVA показва, че в първото ни „евро“ лято таксите за посещение на обществена тоалетна по маршрута от София до Варна варират от 50 евроцента до зашеметяващите 5 евро. На много места услугата е поскъпнала двойно, преминавайки директно от 1 лев на 1 евро, като срещу по-високите суми потребителите нерядко получават лоша хигиена или неработещи съоръжения.

Експериментът започва от столицата, където обществената тоалетна пред НДК предлага достъп срещу 51 евроцента, но с уловката, че плащането се извършва единствено с банкова карта. На практика обаче терминалите често създават проблеми и достъпът се оказва по-труден от очакваното.

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Пред храм-паметника „Александър Невски“ и на Централната жп гара в София таксата е фиксирана на 50 евроцента. Докато до катедралния храм хигиената е на добро ниво, там се усеща липса на консумативи, а гражданите се оплакват, че автоматичните системи редовно засичат. На други места в София санитарните възли остават в критично състояние.

По трасето към морето ситуацията става още по-абсурдна. На голямата гара в Горна Оряховица услугата в момента е безплатна, но само защото помещенията са в ремонт и в изключително лошо състояние. Пътниците там са категорични, че подобен наземен транспортен възел изисква поддържана санитарна услуга, независимо дали се заплаща. На финала на маршрута във Варна цената вече е закована на 1 евро – точно двойно увеличение спрямо досегашната тарифа от 1 лев. Хората определят този скок като напълно необоснован и смятат, че справедливата сума не трябва да надвишава 50 цента.

Най-фрапиращият случай в страната обаче остава планинският курорт Боровец, където едно посещение в тоалетната струва абсурдните 5 евро, или близо 10 лева. По Южното Черноморие цените също хапят, като на места таксата достига 2 евро – сума, за която потребителите могат да си купят напитка от магазина. Във връзка с тези драстични скокове от Комисията за защита на потребителите обявиха, че вече извършват масирани проверки за нелоялни търговски практики и необосновано вдигане на цените след приемането на еврото, тъй като всяка такса трябва да съответства на качеството на предоставената услуга.