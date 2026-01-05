България

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Няма пострадали

5 януари 2026, 12:15
Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър
Източник: БТА

Т уристическият кораб "Магелан", който извършваше през лятото разходки в Созополския залив, се е разбил край остров "Св. св. Кирик и Юлита", след като заради бурно море и силен вятър се е откъснала котвата му. Това казаха за БТА от Община Созопол.

Корабът бил акостирал в района на пристанище пред хотел, но заради бурното море и силния вятър преди два дни, котвата му се е скъсала. Вследствие на това корабът бил отнесен и се ударил в камъни на кейовата стена около острова, където се наклонил на една страна и започнал да се пълни с вода, добавиха от Общината.

Няма пострадали.

Туристическият кораб "Магелан" бе атракция в региона през летните месеци и изпълняваше ежедневни разходки из залива.

Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева    
Созопол туристически кораб бурен вятър
