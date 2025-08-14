Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

Ч елен сблъсък на два леки автомобила е станал на входа на град Раковски, научи NOVA. Има жертва и ранен. Сигналът за катастрофата в участъка между квартал „Парчевич“ в Раковски и село Стряма е подаден около 15:40 часа.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ е констатирал смъртта на 59-годишния шофьор, управлявал колата, която по неизяснени към момента причини е навлязла в лентата за насрещно движение.

Другият водач, на 42 години, е транспортиран в пловдивска болница за преглед. Неговата алкохолна проба е отрицателна.

До приключване на огледа на местопроизшествието движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковски.