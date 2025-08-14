Катастрофа с училищен автобус в Тексас, има ранени деца

У чилищен автобус от Тексас, превозващ повече от 40 ученици, се преобръща, след като се отклони от селски път в първия учебен ден, при което бяха ранени няколко ученици, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.
Най-малко един човек е с опасност за живота, а други двама са с "потенциално животозастрашаващи наранявания", заяви по време на пресконференция Кевин Паркър от службата за спешна медицинска помощ в окръг Остин-Травис.
New images and info from the Leander ISD bus crash— rudy koski (@KoskionFOX7) August 13, 2025
42 Students on board & one adult driver. Nine students transported driver, transported to students phone out by starflight @fox7austin told students were from Leander ISD Bagdad elementary school pic.twitter.com/WA8iXX1dwt
Автобусът се е движел по селски участък от двулентов път, когато се е отклонил от дясната страна "по неизвестна причина" и се е преобърнал, заяви сержант Били Рей от Департамента за обществена безопасност, като добави, че властите все още разследват причината за катастрофата.
🚨 BREAKING: SCHOOL BUS CRASH IN AUSTIN, TEXAS 🚨— Camilla🛩️ (@alielien87) August 14, 2025
A school bus carrying 42 children and 1 adult overturned on its side on the first day of school, leaving 12 injured, including 3 with life-threatening injuries, officials say.
The bus, from Leander Independent School District,… pic.twitter.com/EsQcvWU0LE
Видеозапис от мястото на инцидента показва, че жълтият училищен автобус лежи на страната си до пътя с повреден покрив и няколко счупени прозореца.
Служители на училището и на службата за спешна помощ заявиха, че в автобуса е имало 42 деца, а шофьорът е сред 12-те души, които са били транспортирани до болници. Длъжностните лица не съобщават дали лицето с животозастрашаващи наранявания е ученик или шофьорът.
Seat belt requirements on school buses vary by state in the U.S.— Alberta Labour Today (@ABLabourToday) August 14, 2025
Eight states have laws mandating seat belts on school buses.https://t.co/vSgQpxFQDR