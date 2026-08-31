България

Андрей Гюров ще обяви кандидатурата си за президент във вторник

Очаква се Георги Кандев да бъде негов вицепрезидент

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 31 август 2026, 10:52
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Б ившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви във вторник (1 септември) в Гоце Делчев официално кандидатурата си за президент. Събитието е насрочено за 10:30 ч., потвърдиха за NOVA от екипа на Гюров.

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

При обявяването на номинацията се очаква да стане ясно и името на кандидата за вицепрезидент. Като вероятен партньор на Гюров се посочва бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

Самият Кандев пусна загадъчен пост във фейсбук профилът си „Гюров, Кандев и аз“, на живо 1 септември, 10:00 часа“, когато се очаква да бъде обявена официално кандидат-президентската двойка. 

Към момента подкрепа за кандидатурата на Гюров са заявили „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. Решението бе прието от Народното събрание на 31 юли.

Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент, Кандев може да е вице

  • Кои са кандидатите до момента

Към 31 август вече има няколко официално обявени кандидатури за „Дондуков“ 2.

Илияна Йотова обяви намерението си да участва в изборите и ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя получи подкрепата на БСП и „Прогресивна България“. Кандидатът за вицепрезидент все още не е обявен. Йотова съобщи, че името му ще стане известно през следващата седмица.

Николай Ненчев, бивш министър на отбраната и посланик, беше номиниран от БЗНС. За негов кандидат за вицепрезидент е посочена Цвета Кирилова.

Иван Христанов, бивш министър на земеделието в служебния кабинет на Андрей Гюров, също обяви, че ще се кандидатира. Той ще участва като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Христанов съобщи кандидатурата си на 14 август.

Акад. Борислав Йотов беше обявен за кандидат от партия „Нова сила“. Кандидатурата му беше представена на 26 август.

Доц. Георги Димов беше издигнат от инициативен комитет „Народна сила“, който посочи за негов кандидат за вицепрезидент ген. Димитър Шивиков. Кандидат-президентската двойка беше представена на 25 август.

Радостин Василев влиза в президентската надпревара като кандидат на партия МЕЧ. За вицепрезидент е номиниран Красимир Манов. Решението е взето от Изпълнителния съвет на МЕЧ на 25 август.

Проф. Александър Томов обяви, че ще се кандидатира за президент на Република България. В обръщение от 31 август той посочва, че е взел решението след „сериозен размисъл“ и след предложение от група български учени, общественици и представители на културата и спорта.

Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?

  • Гюров – очакваната кандидатура на десницата

Кандидатурата на Андрей Гюров е една от най-обсъжданите в последните седмици. Той е посочван като възможен общ кандидат на формациите от център-дясно, но досега официалното му решение се бавеше.

На 31 август Гюров ще сложи край на неизвестността и ще обяви дали влиза официално в президентската надпревара. Очаква се заедно с него да бъде представен и кандидатът за вицепрезидент.

Името на Георги Кандев се обсъжда като вероятен избор за тази позиция. Ако кандидатурата на Гюров бъде официално потвърдена, той ще се превърне в един от основните претенденти на предстоящия вот, подкрепен от ПП и ДБ.

ПП и "Да, България" ще издигнат общ кандидат за президент, но пазят името в тайна

  • Кои партии все още не са обявили кандидат

Част от големите политически формации все още не са обявили своите кандидат-президентски двойки.

ГЕРБ-СДС не е посочил свой кандидат. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за по-широко демократично обединение вдясно и заяви, че без такова партийните кандидатури трудно биха имали шанс срещу Илияна Йотова.

Все още не е окончателно изяснена и кандидатурата на „Възраждане“. Сред обсъжданите имена е евродепутатът Петър Волгин, но към 31 август няма официално решение за негово участие.

  • Какво предстои

До изборите на 25 октомври остават по-малко от два месеца, а окончателният списък с кандидатите все още не е известен.

Регистрацията на партиите и коалициите за участие във вота приключва през септември, а предложенията за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да бъдат внесени в ЦИК до 22 септември. Предизборната кампания започва на 25 септември.

С обявяването на кандидатурата си Андрей Гюров се очаква да внесе допълнителна яснота в конфигурацията на десницата, докато големият въпрос остава дали основните политически сили ще успеят да се обединят около кандидатури, способни да достигнат до балотаж.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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