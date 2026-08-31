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Мъж успя да получи достъп до биткойн портфейла си след 12 години - за една нощ стана милионер

Мъжът изгубил достъп до средствата си през 2014 г., но тази година успял да си върне криптовалутата

31 август 2026, 16:55
Мъж успя да получи достъп до биткойн портфейла си след 12 години - за една нощ стана милионер
  • Британецът Крис успял да възстанови достъпа до биткойни, блокирани повече от 12 години. Той инвестирал около £1500 през 2011 г., но след проблеми с борсата Intersango акаунтът му бил замразен.
  • След помощ от специализирана компания криптовалутата била възстановена и вече струвала около £3,3 млн. ($4,48 млн.). Крис планира да използва част от средствата за по-голям дом, а останалите да остави в биткойн.
  • Историята припомня колко лесно криптовалути могат да бъдат изгубени: Джеймс Хауелс все още търси 7500 BTC, изхвърлени на твърд диск, а Стефан Томас има само два опита да отключи портфейл с над 7000 BTC, след което данните може да станат недостъпни завинаги.

Мъж от Великобритания е станал милионер за една нощ, след като успял да получи достъп до биткойн портфейл, който не бил докосван в продължение на 12 години.

Ако през последното десетилетие сте обръщали някакво внимание на новините за криптовалутите, вероятно сте чували за един човек, който успя да изгуби биткойн портфейла си, съдържащ криптовалута за милиони долари.

През 2013 г. Джеймс Хауелс от Нюпорт, Уелс, Великобритания, изхвърлил един от старите си твърди дискове, без да осъзнава, че на него се намират около 7500 биткойна.

Макар криптовалутите да са изключително волатилни, днес те биха стрували около 596,38 милиона долара. Това обяснява защо Хауелс е толкова решен да рови из чуждите стари боклуци на сметището, където се озовал дискът му, в опит да го намери.

Ако не беше един ден на безразсъдно пролетно почистване (ето защо не трябва да чистите), той щеше да е по-богат, отколкото е необходимо за който и да било човек. Криптовалутата на този човек все още е изгубена и вероятно никога няма да бъде намерена отново, освен ако не броим вариант „от плъхове“.

Следва Стефан Томас, човек, получил 7002 биткойна като заплащане за създаването на анимация, обясняваща „какво е биткойн“, във време, когато един биткойн струвал около 2 долара.

Тъй като бил по-загрижен за сигурността, Томас съхранил биткойните на твърд диск, който се самоунищожава след 10 неправилни опита за въвеждане на паролата. След като забравил паролата, доста пагубна грешка, сега му остават само два опита да получи достъп до биткойни на стойност около 557,865 милиона долара.

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Въпреки че хакери са му предлагали да помогнат с разбиването на защитата на диска срещу дял от портфейла, биткойните му все още са недостъпни. И ако не си спомни, че например е използвал нещо от рода на „Password1!“, има съвсем реален шанс тези монети също да бъдат изгубени завинаги.

Но сме сигурни, че новината за трети човек, който е успял да си върне дигиталните пари след повече от десетилетие, ще зарадва както бившите собственици на криптовалута, така и всички останали нейни потребители.

„Крис“ (пълното му име не е разкрито поради съображения за анонимност) инвестирал 1500 паунда (около 2000 долара) в биткойн през 2011 г., след като негов приятел го убедил, че криптовалутата ще се превърне в нещо голямо.

Крис направил инвестицията чрез платформата Intersango, известна преди като Britcoin, където се съхранявали неговите биткойни.

Борсата изпаднала в затруднения и през 2014 г. Крис се опитал да изтегли средствата си, които тогава стрували около 5400 долара, но установил, че акаунтът му е замразен.

„Беше известен шок, когато се случи. Това не бяха точно пари, които исках да загубя“, разказва Крис пред LBC.

В търсене на забравените криптовалути чрез хипноза

За съжаление, Крис не можел да направи кой знае какво. Компанията не попадала под надзора на Financial Conduct Authority, британския регулатор на финансовите услуги.

Така че не му оставало нищо друго, освен да гледа как стойността на недостъпните му биткойни се покачва и покачва, после спада, срива се и отново тръгва нагоре.

„Беше като удар в стомаха да гледам как биткойнът расте и расте. След известно време спрях да го следя, защото си казах: „Няма смисъл, той е изгубен“, добавя той.

По-рано тази година обаче съпругата на Крис го насърчила да се свърже с компания, специализирана във възстановяването на изгубена криптовалута.

Оказало се, че задачата е доста по-лесна, отколкото да си спомни старата си парола или да претърсва огромно сметище, защото само за няколко месеца фирмата успяла да върне парите на Крис.

До този момент те вече стрували около 3,3 милиона паунда (4,48 милиона долара), доста по-скромна сума в сравнение с изгубените от другите двама мъже, но все пак достатъчна, за да ви изскочат очите и да се превърнат в знаци за долари.

Според информацията Крис планира да изтегли част от парите и да инвестира в по-голяма къща, за да улесни живота на тъщата си, която има увреждания. Останалата част от средствата ще остане инвестирана в биткойн.

Той проверява портфейла си редовно, просто за да се увери, че всичко все още е там.

Източник: IFLScience      
Биткойн Криптовалута Изгубен портфейл Възстановяване на достъп Инвестиция Милионер Твърд диск Забравена парола Джеймс Хауелс Intersango
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