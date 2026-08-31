22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

22-годишен шофьор бе установен от полицията, след като произведе изстрели с газов пистолет в движение от автомобила си в Стара Загора. Инцидентът е станал вчера на ул. „Александър Батенберг“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

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Изпратеният на място полицейски екип бързо идентифицирал превозното средство - лек автомобил БМВ, както и самия извършител, който е собственик и водач на колата. Пред органите на реда той обяснил, че в момент на радост заради сватбата на брат си е възпроизвел няколко изстрела през отворения прозорец с автоматичен газов пистолет.

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Мъжът е предал оръжието доброволно с протокол. При извършения оглед на място са намерени и иззети пет гилзи и два газови патрона. По случая е образувано бързо производство.