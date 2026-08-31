Свят

„Мозъкът ми беше счупен“: Бъзи Филипс е диагностицирана със страшно заболяване

Актрисата е диагностицирана с олигодендроглиом от II степен и е претърпяла две операции.

31 август 2026, 15:12
„Мозъкът ми беше счупен“: Бъзи Филипс е диагностицирана със страшно заболяване
Бъзи Филипс   
Източник: getty
  • 47-годишната актриса Бъзи Филипс е диагностицирана с рядък олигодендроглиом от II степен, бавно растящ злокачествен мозъчен тумор, открит случайно при ЯМР, въпреки че тя не е имала очевидни симптоми.
  • Туморът е бил 2,6 см и е отстранен при операция на 2 март, но последвала инфекция, наложила втора операция. При този тип тумори най-честият симптом са припадъците, но могат да се появят и главоболие, проблеми със зрението, говора, поведението или слабост в едната страна на тялото.
  • Прогнозата при нискостепенните олигодендроглиоми е сравнително добра в сравнение с други злокачествени мозъчни тумори. Филипс казва, че се чувства „най-голямата късметлийка на света“, защото туморът е открит преди да причини сериозни симптоми.

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47-годишната актриса разкри тази седмица, че по-рано тази година лекарите са открили рядък, бавно растящ злокачествен тумор в мозъка ѝ, въпреки че тя не е имала симптоми.

Филипс разказа за преживяното в интервю за списание People, публикувано в сряда, като съобщи, че е претърпяла две операции заради диагностицирания при нея олигодендроглиом от II степен.

Актрисата от „Dawson’s Creek“ определи последните шест месеца като „най-странните“ в живота си и се нарече „най-голямата късметлийка на света“, след като е решила да се подложи на ядрено-магнитен резонанс на цялото тяло, изследване, от което първоначално личният ѝ лекар я е разубеждавал.

В крайна сметка тя решила да насрочи изследването, след като разговаряла с братовчед си, д-р Джъстин Донлан, интернист, който ѝ казал, че „знанието е сила“.

Лекарите открили тумора при изследване на Prenuvo на 12 февруари, само ден след смъртта на бившия ѝ колега от „Dawson’s Creek“ Джеймс Ван Дер Бийк от колоректален рак на 48-годишна възраст. Всъщност Филипс обмисляла да отмени прегледа, но съпругът ѝ я убедил, че това може да е „най-доброто нещо“, което може да направи в памет на покойния си приятел.

И така, какво точно представлява олигодендроглиомът, какви незначителни на пръв поглед симптоми могат да насочат към заболяването?

Ето какво трябва да знаете:

  • Какво представляват олигодендроглиомите?

Олигодендроглиомът е рядък вид мозъчен тумор, който може да се развие и в гръбначния мозък. Той възниква от олигодендроцитите, клетки, които подпомагат и защитават нервните клетки, отговорни за предаването на сигнали в мозъка и нервната система, според Cleveland Clinic.

При Филипс е диагностициран олигодендроглиом от II степен, който Световната здравна организация определя като „нискостепенен“ тумор. Това означава, че обикновено расте бавно и като цяло се лекува по-лесно от по-агресивните мозъчни тумори.

„Той се счита за злокачествен, но има най-добрата прогноза от всички злокачествени глиоми“, казва пред People д-р Александра Милър, невроонкологът на Филипс в NYU Langone.

„Определя се като раков тумор въз основа на способността му да се появява отново с течение на времето, а не защото изглежда силно злокачествен под микроскоп“, казва Милър.

Олигодендроглиомите от по-висока степен са по-агресивни. С напредването си те могат да растат по-бързо, да увреждат околната мозъчна тъкан и да се лекуват по-трудно.

  • Колко често се срещат олигодендроглиомите?

Олигодендроглиомите са сравнително редки и представляват около 1,3% от всички мозъчни тумори в САЩ. Всяка година около 1100 американци получават такава диагноза, според American Brain Tumor Association.

Най-често се диагностицират при възрастни между 20 и 40 години. Туморите са изключително редки при деца под 15-годишна възраст.

 

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  • Какви са симптомите на олигодендроглиомите?

Олигодендроглиомите могат да причиняват различни симптоми в зависимост от местоположението и размера на тумора. Най-честият предупредителен знак е припадък, който засяга близо 80% от пациентите, според Columbia University.

Когато туморът се развие в челния дял на мозъка, той може да предизвика промени в личността или поведението, както и слабост или частична парализа от едната страна на тялото, известна като хемипареза.

Други симптоми могат да включват главоболие, частична загуба на зрението и проблеми с говора или езика. Туморите в темпоралния дял обаче могат да бъдат особено коварни, понякога причиняват малко забележими симптоми и остават неоткрити с години.

При Филипс лекарите открили тумора, преди тя да развие очевидни симптоми. Въпреки това през годините преди диагнозата тя споделяла на бившата си колежка от „Dawson’s Creek“ и близка приятелка Мишел Уилямс, че има чувството, че мозъкът ѝ е „счупен“.

„Казвам го през последните няколко години. Не осъзнавах съзнателно, че нещо наистина не е наред, но усещах, че нещо не работи както трябва. Сякаш не можех да го овладея“, разказва Филипс пред People. 

  • Как се лекуват олигодендроглиомите?

Олигодендроглиомите се смятат за един от по-лечимите видове мозъчен рак.

Обикновено първият подход е операция, при която лекарите се стремят да отстранят възможно най-голяма част от тумора, без да увредят здравата мозъчна тъкан. В зависимост от резултатите пациентите може да се нуждаят и от лъчетерапия или химиотерапия.

При Филипс това означавало приблизително петчасова операция на 2 март за отстраняване на 2,6-сантиметровото образувание от мозъка ѝ. Лекарите идентифицирали тумора като олигодендроглиом след биопсия.

Лекарите ѝ казали, че ако била изчакала да развие припадъци, туморът е можело да нарасне до два или три пъти размера си, което потенциално би направило пълното му отстраняване по-трудно.

Първоначално операцията преминала без усложнения, но впоследствие Филипс развила стафилококова инфекция в оперативната рана. Наложила се втора операция за почистване на инфектираната област и отстраняване на една от малките титаниеви скоби, използвани за фиксиране на костта на черепа.

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  • Смъртоносни ли са олигодендроглиомите?

Много пациенти имат добри шансове да живеят години след поставянето на диагнозата.

Прогнозата обикновено е по-добра, когато туморът бъде открит рано. Според Cleveland Clinic между 69% и 90% от хората с нискостепенни олигодендроглиоми са живи пет години след поставянето на диагнозата, като процентът може да е още по-висок при по-млади възрастни.

При хората с високостепенни олигодендроглиоми петгодишната преживяемост варира между 45% и 76%.

Филипс заяви пред People, че е благодарна, че е решила да се подложи на изследването Prenuvo, което е открило тумора, и се надява да вдъхнови други хора да се вслушват в интуицията си.

„Често лекарите ни казват, че няма за какво да се тревожим, когато дълбоко в себе си знаем, че има причина за тревога. Няма от какво да се страхувате, когато разполагате с информация. Тя само ви дава повече сила“, казва тя. 

Източник: nypost    
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