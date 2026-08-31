Топките не са това, което бяха: Най-добрите тенисисти говорят за мистериозна промяна

Н апоследък в тенис турнирите много от най-добрите играчи в света се оплакват от тенис топките с все по-голяма честота. Топките биват обвинявани след загуби. Топките биват обвинявани за контузии. Топките просто вече не са това, което бяха.

Тенисистите по природа са склонни към издребняване, това е неизбежно в спорт с висок стрес и маржове от милиметри. Но все по-обединените оплаквания относно топките продължават вече години, като много ветерани посочват промяна около времето на пандемията от COVID-19.

Топките са неравномерни и нестабилни, казват те, с филц, който или се роши, или изтънява твърде бързо. Дефектните топки може да изискват прекомерно усилие, за да бъдат изпратени със сила, или да изхвърчат в задната част на полети и при най-лекото докосване, пише The New York Post.

На Уимбълдън тази година 24-кратният шампион от Големия шлем на сингъл Новак Джокович припомни „доста разговори“, които е имал с играчи и треньори по темата. „Всички се съгласихме, че от COVID насам нещо се е променило. Имаше промяна, без съмнение. Някакъв материал, нещо се е променило, което е повлияло на начина, по който топката реагира днес“, каза Джокович.

Винъс Уилямс, която стана професионалист през 1994 г., често се е гордяла с това, че не се притеснява от малките детайли по време на кариерата си.

„Когато си в Комптън, честно казано, не се тревожиш за детайлите“, каза тя, запитана за качеството на съвременните топки. Уилямс обаче призна, че е забелязала спад. „Има много топки, които са загубили качество, съвсем очевидно е. Така че има промяна“, каза Уилямс.

Джесика Пегула, в момента най-високо поставената американка и член на Съвета на играчите на WTA, заяви, че дискусиите за качеството на топките преобладават. „Говорили сме толкова много за тези скапани тенис топки. Безкрайно много. О, боже“, каза Пегула.

Финалистът от US Open 2024 Тейлър Фриц, един от най-прецизните играчи в тура, каза, че с течение на времето е станал по-чувствителен към фините разлики в състава на топките.

„След като играх толкова дълго, просто станах много по-възприемчив към всички малки разлики. Забелязвам всички тези малки неща повече, отколкото когато бях по-млад. Така е с всичко, което правиш много: започваш да забелязваш повече детайли, колкото повече го правиш“, каза Фриц.

„Някои марки остават по-постоянни; за други марки казват, че е същата топка, но от седмица на седмица, въпреки че е обозначена по същия начин, се усеща наистина различно. Трудно е наистина да се посочи с пръст“, добави Фриц.

Честата смяна на марките топки от един турнир на друг е едно от най-честите оплаквания на играчите. Тенисистите се сблъскват с различни производители и модели, докато пътуват по света. В календара на мъжкия тур тази година официално са използвани топки на осем различни компании.

Когато говорихме във Вашингтон, чилийският играч Алехандро Табило ми каза, че току-що е дошъл от турнир в Португалия, където са използвани топки на френската спортна марка Decathlon. „Просто е странно да се адаптираш към тях и след това да не ги виждаш през останалата част от годината. Бих искал просто да се спрат на двойка марки и да се придържат към тях“, каза той.

Фактори като времето, горещината кара топките да се движат по-бързо, и гладкостта на корта също могат да влияят на това как играчите усещат представянето на топката. „Понякога топките са наред, но ги слагате на грапав корт и те се износват много бързо“, каза Пегула.

Пегула, която стана професионалист през 2009 г., каза, че „основното нещо от COVID насам е качеството“. „Те просто не издържат. Разнищват се. Или стават супер пухкави, или стават много тънки. Просто не издържат. Не играят по същия начин, както когато започнете“, каза тя за топките.

Пегула каза, че е научила много по темата през последните години, включително как вариациите в качеството на топките се проследяват до различни фабрики и държави, където се произвеждат. „Турнирите получават същата топка, но тя е от различно място, където я правят, така че се усеща различно“, каза тя.

Вариацията е още по-голяма, когато играчите сами си осигуряват топки за тренировъчни блокове у дома и по време на пътуване. „Когато сме у дома и тренираме и ги купуваме от магазина, те определено не са същите като тези на US Open“, каза Пегула за топките Wilson.

Бен Шелтън, водещият американски тенисист, каза подобно нещо за топките, които е взел от Amazon. „Бих искал да мисля, че професионалните турнири все пак получават най-доброто качество топки. Ако купувате топки от магазина, те може да не са винаги със същото качество или да получите дефектни бройки. Имах чувството, че през последните три седмици определено отворих няколко кутии с топки, за които си казах: „О, тези са дефектни“. Това се случва понякога“, каза Шелтън.

Фриц веднъж обвини контузия в коремната област заради опит да удари с дефектна партида топки по време на тренировъчен блок, като се е пренатоварил в опита си да накара нереагиращите топки да се движат така, както той иска. С течение на времето той се е научил да забелязва топките, които могат да бъдат проблематични.

„Топките Dunlop ATP: вземането им от магазина или онлайн, не чрез ATP, няма нищо общо с това, с което играем в тура. Ако погледна кутията и тя има хартиен капак, веднага знам, че това не е същата топка. Въпреки че пише, че е тя, не е“, каза Фриц. Същото се случва, според Фриц, и с топките Wilson US Open.

Фриц не се опита да скрие раздразнението си, когато говорихме във Вашингтон, където в крайна сметка спечели турнира. „Случва се често и е разочароващо. Какъв е смисълът да тренираш за турнир? Както миналата седмица се подготвям да дойда тук: какъв е смисълът да тренирам, ако топката, с която тренирам, ще бъде напълно различна от тази тук? По-добре да дойда тук седмица по-рано, ако е така. Разочароващо е, със сигурност. Не винаги е било така“, каза той.

Личните предпочитания също могат да играят роля, разбира се. Топките на Wilson, използвани на U.S. Open и подготвителните турнири, предизвикаха смесени отзиви тази година, което би могло да се обясни и през призмата на късмета на играчите.

„Винаги когато съм тук в САЩ, твърдият корт се усеща доста добре и топката Wilson US Open също се усеща доста добре, така че предполагам, че това е всичко, което имам да кажа по въпроса“, каза Шелтън, който продължи и спечели Canadian Open в Монреал.

Вторият в ранглистата Александър Зверев, който загуби първия си мач в Монреал, беше по-малко възторжен след поражението си. „Топките просто не могат да се контролират. Всяка година е същото. Нищо ново. Топките на Wilson са трудни. Но отново, това не е причината да загубя днес… Мисля, че при тези условия и топки ще има някои странни резултати, както в ранглистата, така и при играчите, които може би не очаквате по време на други турнири“, каза Зверев пред журналисти.

Брендън Макинтайър, ръководител на комуникациите на US Open, потвърди доверието на турнира в техните топки Wilson. „Изключително горди сме от дългогодишното ни партньорство с Wilson. Вярваме, че представянето на тяхната топка е ненадминато и нямаме притеснения относно контрола на качеството на US Open“, каза Макинтайър.

Повечето производители на топки отказват да обсъждат проблема през последните години, въпреки че оплакванията от играчите нарастват. Както Dunlop, така и Wilson не отговориха на запитванията за коментар към тази статия.

Ерик Бабола, главен изпълнителен директор на производителя на тенис оборудване Babolat, сподели своето виждане за промяната в индустрията в интервю миналата година. (Топките Babolat се използваха на Ролан Гарос от 2011 до 2019 г. и все още се използват на някои по-малки професионални турнири.)

Бабола проследи проблема до различните производствени стандарти в САЩ и Европа. В Щатите тенис топките са се продавали като бързо изразходващ се консуматив, който играчите ползват и изхвърлят след кратко време. В Европа обаче тенис топките са правени да издържат по-дълго и в техния филц е използвана повече вълна, вместо синтетични материали. „Това придава усещане, което е много различно“, каза той.

Според Бабола все повече производители са се пренасочили към използването на повече синтетични материали, придържайки се към американския стандарт.„Европейският стандарт преобладаваше повече в професионалния тур; сега е повече американският. От промишлена гледна точка мисля, че именно този баланс се променя“, каза той.

Вълната, каза Бабола, остава по-твърда и по-стегната за по-дълго време, докато синтетичният материал се разхлабва и става по-пухкав по-бързо. „Усещането е наистина различно за играчите, които търсят малки детайли. Професионалистите са много чувствителни към много малки неща. Така че за тях мисля, че това е част от предизвикателството“, каза той.

Бабола рамкира въпроса не като проблем, а като още една променлива, която най-добрите играчи трябва да бъдат готови да преодолеят. „Това е като времето: трябва да се адаптираш.ова е част от играта. Тези, които не го харесват, обикновено са тези, които не печелят“, каза той.

Шелтън каза, че се опитва да не се фиксира върху качеството на топките, което в крайна сметка е извън неговия контрол. „Топката не е нещо, което мога да оставя да заема съзнанието ми през цялото време и все пак да мога да играя и да се състезавам добре“, каза Шелтън.

„Очевидно това е един от проблемите на нашия тур, но за мен е трудно да съм готов да играя психически, когато през цялото време мислиш какво не е наред с корта, топката или условията. В даден момент просто трябва да го приемеш и да стиснеш зъби“, категоричен е той.