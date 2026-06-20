ПП и "Да, България" ще издигнат общ кандидат за президент, но пазят името в тайна

О т ПП нееднократно сме казвали, че имаме споразумение между трите партии - "Продължаваме Промяната", "Да, България", ДСБ и Форумът за демократично действие за издигане/подкрепа на единна кандидатура за президентските избори. Това заявиха от ПП за ФОКУС във връзка с изказването на лидера на ДСБ Атанас Атанасов, че "инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент".

Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент, Кандев може да е вице

От "Да, България" заявиха, че "това е лично мнение на Атанасов".

"Какво и как ще предприеме Гюров - решават той и екипът му. Хипотези не обсъждаме. Ние обаче сме гарант да застанем зад единен кандидат, който да стигне до балотаж. Има процес - движим се според него", посочиха от ДБ.

Към момента няма официално потвърждение дали тази обща кандидатура ще е именно бившият служебен премиер Гюров.

Това е първото потвърждение, че се работи по номинация на Андрей Гюров за кандидат за президент. Подобни твърдения се появяват още от края на мандата му като служебен премиер през май. До момента самият Гюров не е потвърждавал, но и не е отричал възможността да участва в президентската надпревара. Той все още не е коментирал и изказването на Атанасов.

По време на премиерския си мандат Андрей Гюров често се появяваше заедно с главния секретар на МВР Георги Кандев. Двамата редовно информираха обществото за действията срещу купуването на гласове по време на изборите. Кандев получи широка обществена подкрепа за работата си в тази посока и беше запазен на поста от новото правителство на Румен Радев. На 8 юни обаче той подаде оставка и обяви, че напуска МВР, което създаде хипотезата дали заедно с Гюров няма да формират президентска двойка на предстоящите избори.