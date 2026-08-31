Учени накараха риби клоуни да гледат VR филм на ужасите - реакцията им разкри как изкуствената светлина през нощта променя физиологията им

Учени използвали VR „филм на ужасите“ с баракуда, за да изследват реакциите на диви риби клоуни. Рибите възприели виртуалния хищник реалистично и реагирали с бягство или замръзване.

Рибите, живели при естествен цикъл на светлина и тъмнина, намалили метаболизма си при появата на хищника – нормална защитна реакция. Изложените на изкуствена светлина през нощта обаче направили обратното и повишили метаболитната си активност.

Според учените тази промяна може да има сериозни последици: неподходящо повишената активност може да направи рибите по-лесни за забелязване и улавяне от хищници, показвайки още един потенциално вреден ефект от светлинното замърсяване върху морската екосистема.

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Хората са „хакнали“ биологията си, за да създадат нещо като „нощен живот“, използвайки изкуствено осветление, което може да свети през цялата нощ. Появата на този неестествен ресурс променила естествения цикъл на светлина и тъмнина, съществувал от появата на живота на Земята. Затова учените с известна тревога се питат как това се отразява на дивите животни.

В ново проучване изследователи проверили дали дивите риби клоуни са засегнати от изкуствената светлина през нощта, като на практика ги поставили в центъра на „филм на ужасите“ с баракуда, пресъздаден чрез виртуална реалност (VR). Рибите не само се поддали напълно на страшния филм, но и разкрили любопитен ефект от светлинното замърсяване, причинено от хората.

За проучването учените уловили в природата млади, двумесечни риби клоуни от вида полинезийска риба клоун (Amphiprion maohiensis) и ги разделили на две групи.

Едната група била отглеждана при естествени условия на околна светлина около остров Моореа във Френска Полинезия. Другата била отглеждана на сходно място, но с една съществена разлика: анемониите, в които живеели рибите, били осветявани през нощта от изкуствена светлина, идваща от крайбрежни хотели.

След като всички риби пораснали, дошло време за посещение на VR киното с един много специфичен филм на ужасите.

Нощ в киното

Експерименталният аквариум бил усъвършенствана версия на конструкция от предишно проучване. Той бил изработен от плексиглас, покрит с полупрозрачен прожекционен филм, така че VR изображенията да могат да се проектират върху стените.

На изображенията била показана естествената заплаха за рибите клоуни, баракуда (Sphyraena helleri).

Нивото на водата в аквариума било настроено така, че да съответства на перспективата във виртуалната сцена, след което рибите били пуснати в новия си „дом“. По всичко личало, че те са напълно убедени в реалността на виртуалната среда.

Рибите реагирали така, както би реагирала млада риба при среща с истински хищник. Или се опитвали да избягат, или застивали неподвижно.

„Наистина беше изненадващо да видим колко силно реагираха рибите на VR системата“, разказват професор Шон Килен и Изи Тиди от Факултета по биоразнообразие, едно здраве и ветеринарна медицина на Университета в Глазгоу пред IFLScience .

„Въпреки че хищникът беше показван само на екран, ние го бяхме програмирали да се приближава към рибите по реалистичен начин, включително с реалистично движение, скорост и размер при приближаването. Рибите реагираха така, както би реагирала млада риба на истински хищник, опитваха се да избягат или застиваха на място“, разказва Килен.

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Борба, бягство или замръзване

Известно е, че рибите използват обонянието и други сетива, освен зрението, за да откриват хищници. Затова учените били приятно изненадани да видят толкова естествена реакция срещу виртуална заплаха.

Следващата стъпка била да се установи дали, и по какъв начин, реакцията на рибите клоуни към хищника се различава между контролната група и рибите, изложени на изкуствена светлина през нощта.

Резултатите разкрили тревожна физиологична разлика при рибите, които живеели в близост до крайбрежните хотели.

При здравословна реакция на хищник рибата клоун намалява метаболизма си, за да ограничи вероятността да бъде забелязана. Именно тази реакция била наблюдавана при рибите, отглеждани при естествено осветление.

За разлика от тях рибите, изложени на изкуствена светлина през нощта, показали обратната реакция. При появата на баракудата те увеличили метаболитната си активност.

С други думи, това не е добра новина.

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Няма право на втори шанс

„В природата дори една-единствена грешна реакция на хищник може да е достатъчна, за да бъдете изядени“, отбелязват авторите.

„Метаболизмът е тясно свързан с използването на енергия и активността. Затова обичайното понижаване на метаболитната активност при появата на хищник може да означава, че рибата застива и се опитва да не бъде забелязана“, посочват авторите.

„Ако изкуствената светлина пречи на тази реакция, дори сравнително малки промени в активността в неподходящия момент могат да направят рибата по-лесна за откриване или улавяне. Ако това се случва многократно в рамките на даден риф, в крайна сметка може да има последствия не само за оцеляването на отделните риби, но и за взаимодействията между хищници и жертви като цяло“, посочват още авторите.

Проучването е първото по рода си, което демонстрира физиологична разлика, свързана с риска от хищничество, при риби, изложени на изкуствена светлина през нощта.

Тъй като изкуственото осветление се превръща във все по-разпространена част от глобалните крайбрежни райони, авторите смятат, че сега е моментът да се установи колко значимо е това въздействие върху дивата природа, както над, така и под водата.