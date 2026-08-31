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Легло от памук вместо кристали: Погребаха легендата Доли Партън

Партън почина спокойно в Нашвил, Тенеси, във вторник (25 август) след кратка битка с рака

Надежда Неменски Надежда Неменски

31 август 2026, 15:02
Легло от памук вместо кристали: Погребаха легендата Доли Партън
Доли Партън   
Източник: Getty

Д оли Партън беше изпратена в последния си път дни след като кънтри иконата почина в Нашвил, Тенеси, във вторник. В събота племенницата на Партън, Лейни Мей Партън, сподели трогателно послание в Instagram в памет на силно обичаната си леля, припомняйки си личните моменти и непоколебимата подкрепа, която е получавала от своята „Баба“ (Granny).

„Това е наистина труден за мен пост. Исках да изчакам, докато баба ми бъде изпратена в последния си път вчера, преди да се опитам да облека всичко това в думи“, написа Лейни Мей, цитирана от Fox News.

„Откакто бях малка, баба ми винаги намираше начин да ме накара да се чувствам достатъчна. Тя никога не караше мечтите ми да изглеждат прекалено големи или да ме кара да мисля, че не мога да направя нещо. Тя вярваше в мен още преди аз самата да знам как да вярвам в себе си“, продължава тя. 

Лейни Мей споделя, че не може да се сети за нито един лош спомен с Партън, и похвали певицата за това, че е карала семейството си да се чувства дълбоко обичано. „Тъй като тя самата нямаше възможност да има свои деца, винаги ни караше да се чувстваме така, сякаш сме нейни. Тя ни обичаше по този начин и аз завинаги ще съм благодарна за това“, написа тя.

Един спомен, който се откроява, казва Лейни Мей, е поканата да изпее песен заедно с Партън в албума ѝ „Smoky Mountain DNA“, докато е била все още първокурсничка в гимназията. „Бях толкова нервна. Но тя имаше начин да ме накара да се чувствам така, сякаш нищо лошо не може да се случи. Тя ме караше да се чувствам защитена, уверена и че мястото ми е точно там, до нея“, спомня си тя. 

Лейни Мей припомня и подкрепата на Партън, когато решила да запише училище за козметика и фризьорство вместо колеж. „Тя ме подкрепи финансово през цялото обучение и ми помогна да стартирам кариерата си. Тя не просто ми казваше да преследвам мечтите си, тя ми помогна да ги постигна“, написа тя.

Племенницата на певицата споделя, че е благодарна за възможностите и спомените, които са споделили, включително участието си във филм заедно с Партън.

Партън почина спокойно в Нашвил, Тенеси, във вторник (25 август) след кратка битка с рака, се казва в официално прессъобщение. Тя е била заобиколена от близките си в раковия център „Вандербилт-Инграм“.

„Нашата любима Доли Партън прекара живота и кариерата си в носене на радост, смях, надежда и честност във всичко, до което се докосна“, се казва в изявление на нейния екип.

Светът се сбогува с Доли Партън - гласът, който промени кънтри музиката
15 снимки
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън

Десетилетната кариера на Партън създаде вечни хитове, сред които „Jolene“, „Coat of Many Colors“, „Here You Come Again“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“. Последната постигна световен успех, когато Уитни Хюстън я записа за филма от 1992 г. „Бодигард“.

Партън прави дебюта си в игралното кино редом до Джейн Фонда и Лили Томлин през 1980 г. във филма „От 9 до 5“. По-късно участва във филми като „Най-добрият бардак в Тексас“, „Кристалът“, „Стоманени магнолии“ и „Радостен шум“.

Партън беше известна и с десетилетния си брак с Карл Дийн, който до голяма степен остана извън общественото внимание през техните почти 60 години заедно. Дийн почина през март 2025 г.

Отвъд музиката Партън изгради бизнес империя в родния си щат Тенеси, като тематичният парк „Долиууд“ (Dollywood) се превърна в една от най-популярните атракции на щата. Нейната благотворителна дейност чрез фондацията „Долиууд“ и инициативата „Имаджинейшън Лайбрари“ също остави трайна следа.

Вдъхновена от бащата на Партън, който така и не се научил да чете или пише, „Имаджинейшън Лайбрари“ изпраща безплатни книги на деца от раждането им до влизането им в детска градина и се разви в международна инициатива за грамотност, разпространила милиони книги сред семейства по целия свят.

Партън е поискала да бъде погребана в легло от мек памук, след като прекара цял живот, обсипана с кристали и пайети, според вълнуващ пост на нейния племенник в Instagram в деня на смъртта ѝ.

„Доли беше фермер, точно като баща си; той обработваше земята, а тя обработваше песни и щастие. Доли ми се обади и каза, че иска да почива в красиво легло от пухкав памук, защото след цял живот носене на тежки кристали най-накрая заслужава да ѝ бъде удобно и да си почине“, казва той във видеото, с което съобщи за смъртта на Партън. 

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Fox News    
Доли Партън Кънтри музика Смърт Наследство Семейство Лейни Мей Партън Тенеси Долиууд Благотворителност Имаджинейшън Лайбрари
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