Тир скъса мантинелата на АМ „Тракия“, движението към София е затруднено

К атастрофа с тежкотоварен автомобил затруднява движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София, предава NOVA.

По информация на очевидци пътният инцидент е станал около 150-ия километър на магистралата. Камионът е излязъл от платното за движение и се е ударил в предпазните мантинели, като ги е разкъсал.

Преминаването през участъка се извършва с затруднения. Към момента няма официални данни за пострадали хора при инцидента, а причините за произшествието предстои да бъдат изяснени от полицията.