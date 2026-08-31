Италия удължава с 15 дни граничните проверки с Испания по въздух и море

П равителството на Италия е взело решение за удължаване с още 15 дни на проверките по въздушните и морските граници с Испания, въведени след миграционната криза в Сеута, съобщават италианското издание „Република“ и агенция АНСА.

Проверките бяха въведени на 1 август за един месец и срокът изтичаше днес.

ÚLTIMA HORA | El Gobierno responde a Meloni y amplía 15 días más el control a los viajeroshttps://t.co/omZ306OlYp — El Confidencial (@elconfidencial) August 31, 2026

Проверяват се граждани на трети страни, които не са членове на ЕС и на Шенген, влизащи от Испания в Италия и обратно по море и по въздух, тъй като двете страни нямат обща сухопътна граница.

Мадрид вече изрази неколкократно недоволство от мярката, въведена от Рим преди месец.

„Решението за удължаване на срока на временното преустановяване на действието на Шенгенското споразумение с Испания беше взето в съответствие с анализа, извършен от Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите, предвид продължаващото наличие на факторите, които послужиха като основание за повторното му въвеждане на 1 август, но също така като се вземат предвид вече предприетите от Испания инициативи, съвместно с Европейския съюз, за да се гарантира, че ситуацията в тази област скоро ще може да се нормализира“, съобщи Министерството на вътрешните работи на Италия.

Оценките, послужили като основание за удължаването, „са били представени от италианския вътрешен министър Матео Пиантедози на испанския му колега Фернандо Гранде-Марласка по време на конструктивен телефонен разговор“, се допълва в изявлението.