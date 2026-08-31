Повече почивка за учениците през пролетта: МОН утвърди графика за новата учебна година

У чебната 2026/2027 година ще започне традиционно на 15 септември, а учениците ще разполагат с две продължителни почивки през пролетта на 2027 г. - девет дни в началото на април и още десет около Великден и Гергьовден. Това предвижда окончателният график на учебното време, утвърден от Министерството на образованието и науката след проведено обществено обсъждане с родители, учители и синдикати.

Просветният министър: Новата учебна година ще започне на 15 септември

Първата пролетна ваканция за учениците от 1. до 11. клас ще продължи от 3 до 11 април. Втората голяма почивка е планирана за периода от 30 април до 9 май. За да се избегне накъсването на учебния процес около официалните празници, МОН обяви 5 и 7 май за неучебни дни. По този начин почивните дни около Великден и Гергьовден се сливат в общо десет последователни дни отдих. Допълнителни четири дни почивка се оформят и около Деня на светите братя Кирил и Методий, тъй като 25 май традиционно остава неучебен.

Източник: МОН

Режимът за дванадесетокласниците обаче ще бъде различен. Тяхната пролетна ваканция ще бъде по-кратка - от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават редовни учебни дни. Причината е по-ранното приключване на учебната им година на 13 май, както и необходимостта от време за оформяне на оценките и подготовка за матурите. Датите на държавните зрелостни изпити запазват първоначалния си график - 19 май по български език и литература и 21 май за втория задължителен изпит.

Заради оформянето на двата неучебни дни през май краят на учебната година за останалите ученици се измества с два дни по-късно, за да се спази законовото изRequirement за брой учебни дни. Най-малките от 1. до 3. клас ще завършат на 2 юни, учениците от 4. до 6. клас - на 16 юни, а тези от 7. до 11. клас ще приключат на 2 юли.

Промени са нанесени и в провеждането на Националното външно оценяване след 7. и 10. клас. Изпитът по български език и литература ще се състои на 18 юни (петък), а този по математика — на 21 юни (понеделник). Промяната осигурява по-голямо отстояние между двата изпита, като дните на провеждането им ще бъдат неучебни за останалите класове.

Останалите ваканции през годината остават без промяна. Есенната почивка ще бъде от 31 октомври до 2 ноември 2026 г., коледната - от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г., а междусрочната ваканция е насрочена от 30 януари до 2 февруари 2027 г.