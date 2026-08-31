Изтича крайният срок за реформите по Плана за възстановяване и устойчивост

Д нес изтича крайният срок, в който държавите от Европейския съюз трябва да приключат с изпълнението на заложените реформи и инвестиции по своите национални планове за възстановяване и устойчивост. С това водещият механизъм от пакета NextGenerationEU навлиза в своята финална фаза.

Всички държави членки разполагат с време до 30 септември, за да подадат окончателните си искания за плащане, а Европейската комисия трябва да завърши всички траншове до края на 2026 г. До момента по инструмента са изплатени 440 милиарда евро, като през оставащите месеци предстои да бъдат усвоени още до 133 милиарда евро от общия ресурс в размер на 573 милиарда евро под формата на безвъзмездна помощ и заеми.

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Механизмът изигра ключова роля за овладяване на икономическите последици от пандемията от COVID-19 и за задвижване на ключови сектори в ЕС чрез:

• Укрепване на икономическата устойчивост и насърчаване на растежа;

• Ускоряване на зеления и цифровия преход с оглед целта за климатична неутралност до 2050 г.;

• Повишаване на конкурентоспособността, иновациите и разкриването на нови работни места.

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С мащабното си финансиране NextGenerationEU допринесе за запазване на ниски нива на безработица в съюза и стимулира инвестициите във възобновяема енергия, енергийна ефективност и чисти технологии, намалявайки зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива.