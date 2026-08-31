България

Изтича крайният срок за реформите по Плана за възстановяване и устойчивост

Окончателните искания за плащане трябва да се внесат до 30 септември, а всички преводи от ЕК ще приключат до края на 2026 г.

Стела Христова Стела Христова

31 август 2026, 14:53
Изтича крайният срок за реформите по Плана за възстановяване и устойчивост
Източник: iStock/Getty Images

Д нес изтича крайният срок, в който държавите от Европейския съюз трябва да приключат с изпълнението на заложените реформи и инвестиции по своите национални планове за възстановяване и устойчивост. С това водещият механизъм от пакета NextGenerationEU навлиза в своята финална фаза.

Всички държави членки разполагат с време до 30 септември, за да подадат окончателните си искания за плащане, а Европейската комисия трябва да завърши всички траншове до края на 2026 г. До момента по инструмента са изплатени 440 милиарда евро, като през оставащите месеци предстои да бъдат усвоени още до 133 милиарда евро от общия ресурс в размер на 573 милиарда евро под формата на безвъзмездна помощ и заеми.

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Механизмът изигра ключова роля за овладяване на икономическите последици от пандемията от COVID-19 и за задвижване на ключови сектори в ЕС чрез:

• Укрепване на икономическата устойчивост и насърчаване на растежа;

• Ускоряване на зеления и цифровия преход с оглед целта за климатична неутралност до 2050 г.;

• Повишаване на конкурентоспособността, иновациите и разкриването на нови работни места.

ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по Плана за възстановяване

С мащабното си финансиране NextGenerationEU допринесе за запазване на ниски нива на безработица в съюза и стимулира инвестициите във възобновяема енергия, енергийна ефективност и чисти технологии, намалявайки зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива.

Редактор: Стела Христова
Източник: ЕК    
NextGenerationEU План за възстановяване и устойчивост Европейски съюз Икономическо възстановяване Зелен преход Цифров преход Инвестиции Реформи
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