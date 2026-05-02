Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Т е са млади, красиви, говорят чужди езици и изкарват много пари. Но не с честен труд, а с джебчийство, предава NOVA .

„Gen Z джебчийките са новото поколение. Това са млади жени и момичета, общо взето около възрастта на пълнолението. Някои са родени тук, други - не, но родителите им са от тук. Израснали са в чужбина, в западните държави”, обяснява криминалният журналист Захари Белчев.

Те са новото лице на престъпността, по-бляскаво от всякога.

„Те са доста добре изглеждащи момичета. По нищо не се отличават от тези, които сме свикнали да виждаме в социалните мрежи - инфлуенсърки с гримове, прически”, казва Белчев.

„Идват си сега за Гергьовден, тъй като този празник е един от най-почитаните от ромите. Идват си да се видят с роднини, да оставят част от заработеното и да заработят нещо и тук”, казва Белчев.

Те знаят какво търсят и как да си го вземат. Действат в динамична среда, сред тълпи и разсеяни хора, където контролът е труден, бдителността – ниска, а потенциалните жертви - много.

„Трамваят е една от най-честите опции за крадците. Особено когато са по-пълни и съответно хората са по-разсеяни. Взимат портфейла или каквото ги интересува от багажа и слизат на следващата спирка. Докато се усети човекът, тях вече ги няма”, казва Белчев.

Опит трупат в Западна Европа. По стара изпитана схема, която им гарантира голям успех. Никога не работят сами.

„Обикновено са по 2-3. Едната е за отвличане на вниманието, другата те подбутва леко, уж да се разминете, може да ви заговори - колко е часа, на коя спирка да слезе. Ти си разсеян. Другата ти бърка в джоба и прибира”, обяснява Захари Белчев.

Тълпите и видеонаблюдението не ги плашат. Напротив. Ударите са там, където има хора, пари и шум.

„В по-далечните квартали по-рядко действат. На тези територии имат и свои близки. Старото правило е - там, където живееш, не пипаш”, казва журналистът.

Срещаме ги в градския транспорт, по оживените улици, в моловете и дори на места, където най-малко очакваме - в храмовете.

„Пред храма, около храма, дори и в самия храм могат да посегнат и да вземат на някого портмонето. Даже тези, които оставят милостиня на просяци, пак са в схемата. Виждат, че човекът си отваря портфейла и има повечко пари, след това веднага е набелязан”, обясни Белчев.

Подбират внимателно хора с пари в брой, разсеяни и на вид доверчиви. „Жертвите им са всякакви хора - по-добре облечени, които имат в себе си пари. Пенсионери, които тъкмо са взели пенсиите и имат в себе си пари”, обяснява Захари Белчев.

„Революцията“ в джебчийството вече е факт – млади, интелигентни и напълно неразличими от останалите. Стереотипите са разбити, но не за добро.

И макар основното им работно място да е в Западна Европа, у нас също обичат да припечелват - най-често по празниците. За кратко, но достатъчно, за да ни развалят почивните дни.

„Разполагат с доста добри наказателни адвокати, които ги измъкват. Голяма част от преките извършители са непълнолетни. Нямат 18 години и не подлежат на такава наказателна отговорност и затова няма осъдени или влезли в затвора заради джебчийство”, казва Белчев.

„От доста години се ползват малолетни лица, защото не носят наказателна отговорност”, потвърди и главен инспектор Росен Белишки от Главна дирекция „Национална полиция”.

Той каза, че хората трябва да са спокойни, тъй като такъв тип кражби са малко. „За миналия месец май в цялата страна са регистрирани 22 джебчийски кражби. Цифрите вървят към символични. За миналата година има около 600 джебчийски кражби, регистрирани на територията на цялата страна”, коментира Белишки.