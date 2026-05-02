България

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Експерти разкриват как работят организираните групи в обществени места

2 май 2026, 11:33
Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен
Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне
Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание
Километрични опашки на ГКПП

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"
По традиция: БСП отбелязва Деня на труда с шествие

По традиция: БСП отбелязва Деня на труда с шествие
Зрелищна възстановка в Копривщица по повод 150 години от Априлското въстание

Зрелищна възстановка в Копривщица по повод 150 години от Априлското въстание

Т е са млади, красиви, говорят чужди езици и изкарват много пари. Но не с честен труд, а с джебчийство, предава NOVA.

„Gen Z джебчийките са новото поколение. Това са млади жени и момичета, общо взето около възрастта на пълнолението. Някои са родени тук, други - не, но родителите им са от тук. Израснали са в чужбина, в западните държави”, обяснява криминалният журналист Захари Белчев.

Те са новото лице на престъпността, по-бляскаво от всякога.

„Те са доста добре изглеждащи момичета. По нищо не се отличават от тези, които сме свикнали да виждаме в социалните мрежи - инфлуенсърки с гримове, прически”, казва Белчев.

„Царят“ на джебчиите в Белград е... на 13 години

„Идват си сега за Гергьовден, тъй като този празник е един от най-почитаните от ромите. Идват си да се видят с роднини, да оставят част от заработеното и да заработят нещо и тук”, казва Белчев.

Те знаят какво търсят и как да си го вземат. Действат в динамична среда, сред тълпи и разсеяни хора, където контролът е труден, бдителността – ниска, а потенциалните жертви - много.

„Трамваят е една от най-честите опции за крадците. Особено когато са по-пълни и съответно хората са по-разсеяни. Взимат портфейла или каквото ги интересува от багажа и слизат на следващата спирка. Докато се усети човекът, тях вече ги няма”, казва Белчев.

Опит трупат в Западна Европа. По стара изпитана схема, която им гарантира голям успех. Никога не работят сами.

Те са кардараши oт клана на джебчиите и владеят играта

„Обикновено са по 2-3. Едната е за отвличане на вниманието, другата те подбутва леко, уж да се разминете, може да ви заговори - колко е часа, на коя спирка да слезе. Ти си разсеян. Другата ти бърка в джоба и прибира”, обяснява Захари Белчев.

Тълпите и видеонаблюдението не ги плашат. Напротив. Ударите са там, където има хора, пари и шум.

„В по-далечните квартали по-рядко действат. На тези територии имат и свои близки. Старото правило е - там, където живееш, не пипаш”, казва журналистът.

Сън: Български джебчийки печелят по 20 хил. лири

Срещаме ги в градския транспорт, по оживените улици, в моловете и дори на места, където най-малко очакваме - в храмовете.

„Пред храма, около храма, дори и в самия храм могат да посегнат и да вземат на някого портмонето. Даже тези, които оставят милостиня на просяци, пак са в схемата. Виждат, че човекът си отваря портфейла и има повечко пари, след това веднага е набелязан”, обясни Белчев.

Подбират внимателно хора с пари в брой, разсеяни и на вид доверчиви. „Жертвите им са всякакви хора - по-добре облечени, които имат в себе си пари. Пенсионери, които тъкмо са взели пенсиите и имат в себе си пари”, обяснява Захари Белчев.

„Революцията“ в джебчийството вече е факт – млади, интелигентни и напълно неразличими от останалите. Стереотипите са разбити, но не за добро.

Защо джебчийка с 56 регистрации е на свобода

И макар основното им работно място да е в Западна Европа, у нас също обичат да припечелват - най-често по празниците. За кратко, но достатъчно, за да ни развалят почивните дни.

„Разполагат с доста добри наказателни адвокати, които ги измъкват. Голяма част от преките извършители са непълнолетни. Нямат 18 години и не подлежат на такава наказателна отговорност и затова няма осъдени или влезли в затвора заради джебчийство”, казва Белчев.

„От доста години се ползват малолетни лица, защото не носят наказателна отговорност”, потвърди и главен инспектор Росен Белишки от Главна дирекция „Национална полиция”.

Той каза, че хората трябва да са спокойни, тъй като такъв тип кражби са малко. „За миналия месец май в цялата страна са регистрирани 22 джебчийски кражби. Цифрите вървят към символични. За миналата година има около 600 джебчийски кражби, регистрирани на територията на цялата страна”, коментира Белишки.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи “Петрохан” от майка му

Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи “Петрохан” от майка му

Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Зеленски обяви реформа в украинската армия с повишени възнаграждения

Зеленски обяви реформа в украинската армия с повишени възнаграждения

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Говори Google: Gemini става основна част от колите с Android Automotive

Говори Google: Gemini става основна част от колите с Android Automotive

carmarket.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Преди 20 часа
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Преди 15 часа
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Преди 13 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Опасен разлив на пестициди край Свищов

Опасен разлив на пестициди край Свищов

България Преди 55 минути

Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид

"Оскарите" с нравила за номинации и забрана за AI съдържание

"Оскарите" с нравила за номинации и забрана за AI съдържание

Свят Преди 1 час

Промени и в категорията за най-добър международен филм

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Свят Преди 2 часа

Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път

<p>Исторически сребърен медал за България</p>

Исторически сребърен медал за българските грации на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

България Преди 3 часа

Страната беше представена от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова

Малък самолет се разби в Тексас, няма оцелели

Малък самолет се разби в Тексас, няма оцелели

Свят Преди 3 часа

Машината е летяла с висока скорост преди удара, съобщават местните власти

Папа Лъв назначи бездомен мигрант за епископ в САЩ

Папа Лъв назначи бездомен мигрант за епископ в САЩ

Свят Преди 4 часа

Евелио Менхивар-Аяла става епископ на Уелинг-Чарлстън

<p>Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат &quot;като пирати&quot;</p>

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"

Свят Преди 4 часа

Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни

<p>Ремонт променя маршрута на три трамвая</p>

Ремонт по бул. "България" налага временна реорганизация на градския транспорт

България Преди 4 часа

Въвежда се временна организация на движението до 3 май с нови маршрути и автобусна линия 7ТМ

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Любопитно Преди 5 часа

Високият холестерол често се причинява от диета, богата на наситени мазнини, затлъстяване и липса на физически упражнения

,

50-годишни компютри с 68 килобайта памет все още управляват сондите „Вояджър“ на НАСА

Любопитно Преди 5 часа

Един-единствен кадър от 4K видео би бил достатъчен, за да срине системите на легендарните апарати, които продължават да изследват междузвездното пространство

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Свят Преди 5 часа

Скорошно проучване, публикувано в списание Nature, сочи, че група вируси от Африка може да бъде потенциален кандидат за подобен сценарий

Фабрика за чорапи "Владимир Путин"

Фабрика за чорапи "Владимир Путин"

Свят Преди 5 часа

Путин не ни чува, казват дори активните поддръжници на войната срещу Украйна. А той блясково потвърждава хипотезата им, призовавайки да се плетат чорапи за фронта, констатира Иван Преображенски

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Любопитно Преди 5 часа

Най-добрият български тенисист за пореден път доказа, че стилът му извън корта е също толкова безупречен, колкото и неговият бекхенд, превръщайки една обикновена вечеря в Монте Карло в холивудска сцена

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Свят Преди 13 часа

Режимът обхваща 53 африкански страни, т.е. всички на континента без Есватини

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Свят Преди 14 часа

Андрий Сибига: Това е поредната манипулация

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Свят Преди 15 часа

Арестувани са седем души

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Синът на Луиза Григорова-Макариев с първи колан по карате

Edna.bg

Донатела Версаче – жената, която превърна болката в блясък

Edna.bg

ЦСКА с важна информация за феновете (ВИДЕО)

Gong.bg

Пореден проблем за решаване в Берое

Gong.bg

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

Nova.bg

Тела на делфини изплуваха на различни плажове край Варна (ВИДЕО)

Nova.bg