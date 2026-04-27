България

Ген. Златко Златев: Румен Радев пое отговорност за спасителна операция

Първият ми полет на правителствения "Еърбъс" беше с него, но съм превозвал Иван Костов, Георги Първанов, Симеон Сакскобургготски, принца на Япония, разказва бившият шеф на Авиоотряд 28

27 април 2026, 16:27
Б ившият командир на Авиоотряд 28 ген. Златко Златев разказа в новия епизод на „Телеграфно подкастът“ за полетите с български държавници и за спасителни операции, в които е участвал.

Първият полет на правителствения „Еърбъс“ с Румен Радев като президент е бил до Брюксел. Златев е извършил излитането, рулирането и кацането. На летище София по това време е имало неравности по рульожката.

„Тръгвайки не знаех за тази неравност. Тъкмо кабинният състав бяха сервирали питиетата на Румен Радев, на г-жа Радева и на всички пътници. И когато самолетът мина през тази неравност и се разтресе, така малко се поизляха напитките. Получи се доста конфузна ситуация, но той е човек над тези дребни нещица. Нямаше, естествено, никакви последствия, дори го прие с усмивка“, каза ген. Златев.

  • В кабината с президента

Румен Радев е влизал в пилотската кабина, но обикновено на полетите обратно към София.

„Имало е случай, но обикновено това става на полета на връщане към София. Защото на отиване той обикновено се готви за предстоящите срещи и е зает с много материали непрекъснато. Но на връщане, когато нещата се успокоят, и той е в добро настроение, естествено. Има случай да е влизал в кабината и си приказваме. Спомняме си старите времена във Военновъздушните сили“, разказа Златев.

По времето, когато Златев е бил командир на авиобаза Крумово, Радев е бил заместник-командир на Военновъздушните сили.

  • Спасителна операция в Пирин

Златев описа случай, в който Радев е поел отговорност, за да се проведе спасителна операция. Турист се е подхлъзнал и паднал на връх Малка каменица в Пирин на 2800 метра.

„Трябва Планинската служба да пише писмо искане до министъра или до началника на отбраната, в последствие до командира на ВВС, в последствие до командира на базата. Това отнема часове“, обясни той.

След като получил сигнал от Планинската спасителна служба, Златев се обадил на Радев.

„Той ме попита: „Ти ли ще изпълниш задачата?“, казвам му: Аз. Отговори ми: „Златко тръгвай, аз ще се оправя с тях, аз ще се разбера с ген. Симеонов и така стана“. Екипажът излита и успява да спаси човека. Само още малко закъснение и изходът за туриста можел да е фатален.“

  • Спасяване при наводнението в Бисер

По подобен начин се развила ситуацията по време на голямото наводнение в Бисер, при което 10 души загубиха живота си. Ген. Златев излетял и успял да спаси баща и син, които стояли на покрива на автомобила си.

„И когато се наложи да се изпълни такъв полет, всичко се развива много бързо, почти автоматизирано. Секунди!“, каза той за чувството при спасителни операции.

  • Евакуации от Израел и Сочи

През 2013 г., вече като командир на Авиоотряд 28, Златев участвал в евакуация на българи от Тел Авив след военния конфликт между Израел и Хизбула.

„Полетът трябваше да се организира през нощта за около два часа. Мисля, че ние бяхме първите и единствени, които кацнахме тогава, след като летище Тел Авив беше затворено.“

По аналогичен начин е действал и при евакуация от Сочи, където трябвало да се приберат морски екипажи на кораба „Царевна“, който е бил ударен.

  • Полети с други политици

Ген. Златев е превозвал на борда на правителствения самолет и хеликоптер Иван Костов, Георги Първанов, Симеон Сакскобургготски и принца на Япония.

Той разказа и за ситуацията, при която Румен Радев тръгва да излиза със самолета, а служебният премиер Димитър Главчев – с „Фалкон“.

Вратата на пилотската кабина на правителствения „Еърбъс“ е бронирана и се отваря с код. Никой от представителите на властта не си е позволявал да нахалства, подчерта Златев.

Блъснат отзад автомобил удари майка и дете в Ямбол

Блъснат отзад автомобил удари майка и дете в Ямбол

Ген. Златко Златев: Румен Радев пое отговорност за спасителна операция

Ген. Златко Златев: Румен Радев пое отговорност за спасителна операция

Откриха мъртъв топ мениджър в Русия

Откриха мъртъв топ мениджър в Русия

Говорителят на Белия дом: Ще има изстрели тази нощ

Говорителят на Белия дом: Ще има изстрели тази нощ

Данъчни облекчения за граждани – как да си върнете пари от държавата

Данъчни облекчения за граждани – как да си върнете пари от държавата

pariteni.bg
„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Надува се за 3 минути. Усеща се като истинско легло

Надува се за 3 минути. Усеща се като истинско легло

Любопитно Преди 42 минути

С удобната си височина и стабилна конструкция Restform Max създава усещане, близко до това на истинско легло

56-годишната Дженифър Лопес изуми с тяло, показа „стоманена“ коремна преса

56-годишната Дженифър Лопес изуми с тяло, показа „стоманена“ коремна преса

Любопитно Преди 50 минути

Дженифър Лопес изуми феновете със стоманена коремна преса и призна, че след развода с Бен Афлек се намира в своята „щастлива ера“. Звездата заложи на година почивка и дисциплина, за да се почувства за първи път истински свободна и уверена

Батискафът "Титан"

„Дойдоха в две малки кутии, като за обувки“: Изповедта на вдовицата от подводницата „Титан“

Свят Преди 1 час

Три години след трагедията Кристин Давуд разказва за деветте месеца чакане, отказа да приеме „смесено ДНК“ и защо е избрала да не мрази Стоктън Ръш, за да не му дава власт над живота си

Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Любопитно Преди 2 часа

Меган Ди Сталиън се разплака на сцената на Бродуей след раздялата си с НБА звездата Клей Томпсън. Певицата обвини спортиста в изневяра и емоционален срив, слагайки край на едногодишната им връзка пред очите на милиони фенове в социалните мрежи

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Съдът отложи делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 2 часа

Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 г.

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

Любопитно Преди 2 часа

Защо пълзенето е най-добрата „фитнес тренировка“ за бебето и какви са рисковете от твърде ранното изправяне

Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

България Преди 2 часа

Един от най-евтините видове хляб вече се продава за 95 евроцента

Четири нови случая на морбили са регистрирани в Ловешко

Четири нови случая на морбили са регистрирани в Ловешко

България Преди 2 часа

Два от тях са от Ловеч, а другите два - от луковитското с. Бежаново

Камион блъсна 13-годишен велосипедист в Троян

Камион блъсна 13-годишен велосипедист в Троян

България Преди 2 часа

Пробата за алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна

Международните наблюдатели на изборите поздравиха ЦИК за организацията

Международните наблюдатели на изборите поздравиха ЦИК за организацията

България Преди 3 часа

ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент

ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент

България Преди 3 часа

"Той в момента е министър-председател и каза, че все още трябва да мине време, за да реши", заяви Николай Денков

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Историята на Лина Медина - перуанка, която роди дете на 5-годишна възраст

Любопитно Преди 3 часа

През 1939 г. светът е шокиран от случая на 5-годишната Лина Медина, която ражда здрав син. Херардо Медина израства, вярвайки, че Лина е негова сестра, докато на 10 години не научава болезнената истина за своето раждане и загадъчния си произход

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

Нов документ задълбочава съмненията за връзки между Юлиян Янков - Картофа и Светлозар Лазаров

България Преди 3 часа

Антикорупционният фонд разполага с договор за замяна на моторни превозни средства, свързани с двете лица

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

Свят Преди 3 часа

Докато „Сикрет Сървис“ евакуираше президента, гости на луксозната вечеря решиха, че кувертът от 350 долара трябва да се изплати чрез бутилки безплатно шампанско

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

България Преди 3 часа

Той е бил онкологично болен и дълго време не е бил виждан от съседите си

Сградата на Конгреса във Вашингтон, САЩ

ФБР разследва смъртта на НЛО информатор преди да говори пред Конгреса

Свят Преди 3 часа

Матю Джеймс Съливан, на 39 години, е починал в дома си във Фолс Чърч, Вирджиния, на 12 май 2024 г. вследствие на смъртоносен коктейл от алкохол, алпразолам, циклобензаприн и имипрамин

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

„Ти си моят дом“: Емануела разчувства Андрей за годишнината им

Edna.bg

Невидимият щит на модерната жена: Защо „всичко под контрол“ е преди всичко грижа и защита на нас самите и начинът на живот на нашето семейство

Edna.bg

НА ЖИВО: Монтана - Добруджа, състави

Gong.bg

Станислав Генчев се разделя с Локомотив София

Gong.bg

Президентът обяви кога свиква Народното събрание

Nova.bg

Близки на починал скриха смъртта му, погребали го тайно в двора на къща във Велико Търново 

Nova.bg