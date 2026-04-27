Ген. Златко Златев: Румен Радев пое отговорност за спасителна операция

Б ившият командир на Авиоотряд 28 ген. Златко Златев разказа в новия епизод на „Телеграфно подкастът“ за полетите с български държавници и за спасителни операции, в които е участвал.

Първият полет на правителствения „Еърбъс“ с Румен Радев като президент е бил до Брюксел. Златев е извършил излитането, рулирането и кацането. На летище София по това време е имало неравности по рульожката.

„Тръгвайки не знаех за тази неравност. Тъкмо кабинният състав бяха сервирали питиетата на Румен Радев, на г-жа Радева и на всички пътници. И когато самолетът мина през тази неравност и се разтресе, така малко се поизляха напитките. Получи се доста конфузна ситуация, но той е човек над тези дребни нещица. Нямаше, естествено, никакви последствия, дори го прие с усмивка“, каза ген. Златев.

В кабината с президента

Румен Радев е влизал в пилотската кабина, но обикновено на полетите обратно към София.

„Имало е случай, но обикновено това става на полета на връщане към София. Защото на отиване той обикновено се готви за предстоящите срещи и е зает с много материали непрекъснато. Но на връщане, когато нещата се успокоят, и той е в добро настроение, естествено. Има случай да е влизал в кабината и си приказваме. Спомняме си старите времена във Военновъздушните сили“, разказа Златев.

По времето, когато Златев е бил командир на авиобаза Крумово, Радев е бил заместник-командир на Военновъздушните сили.

Спасителна операция в Пирин

Златев описа случай, в който Радев е поел отговорност, за да се проведе спасителна операция. Турист се е подхлъзнал и паднал на връх Малка каменица в Пирин на 2800 метра.

„Трябва Планинската служба да пише писмо искане до министъра или до началника на отбраната, в последствие до командира на ВВС, в последствие до командира на базата. Това отнема часове“, обясни той.

След като получил сигнал от Планинската спасителна служба, Златев се обадил на Радев.

„Той ме попита: „Ти ли ще изпълниш задачата?“, казвам му: Аз. Отговори ми: „Златко тръгвай, аз ще се оправя с тях, аз ще се разбера с ген. Симеонов и така стана“. Екипажът излита и успява да спаси човека. Само още малко закъснение и изходът за туриста можел да е фатален.“

Спасяване при наводнението в Бисер

По подобен начин се развила ситуацията по време на голямото наводнение в Бисер, при което 10 души загубиха живота си. Ген. Златев излетял и успял да спаси баща и син, които стояли на покрива на автомобила си.

„И когато се наложи да се изпълни такъв полет, всичко се развива много бързо, почти автоматизирано. Секунди!“, каза той за чувството при спасителни операции.

Евакуации от Израел и Сочи

През 2013 г., вече като командир на Авиоотряд 28, Златев участвал в евакуация на българи от Тел Авив след военния конфликт между Израел и Хизбула.

„Полетът трябваше да се организира през нощта за около два часа. Мисля, че ние бяхме първите и единствени, които кацнахме тогава, след като летище Тел Авив беше затворено.“

По аналогичен начин е действал и при евакуация от Сочи, където трябвало да се приберат морски екипажи на кораба „Царевна“, който е бил ударен.

Източник: Телеграфно подкастът

Полети с други политици

Ген. Златев е превозвал на борда на правителствения самолет и хеликоптер Иван Костов, Георги Първанов, Симеон Сакскобургготски и принца на Япония.

Той разказа и за ситуацията, при която Румен Радев тръгва да излиза със самолета, а служебният премиер Димитър Главчев – с „Фалкон“.

Вратата на пилотската кабина на правителствения „Еърбъс“ е бронирана и се отваря с код. Никой от представителите на властта не си е позволявал да нахалства, подчерта Златев.