Силяновска за Румен Радев: Той ще бъде успешен премиер

„Добре го познавам. Той ще бъде успешен премиер, както беше и успешен президент. Но той може да отговори автентично и да каже какво можем да направим в бъдеще. Той има легитимност. С досегашните нестабилни правителства беше трудно да се преговаря“.

Това заяви президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова за победата на коалицията на Румен Радев „Прогресивна България“ на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Тя добави, че двамата са разговаряли след вота.

Освен това Силяновска отново критикува ЕС, за това, което според нея са „двойни стандарти“.

„Моето послание е следното: това, което НАТО прави със стандартите, Европейският съюз трябва да прави с Копенхагенските критерии. Ако ни оценяват според изпълнението на Копенхагенските критерии, мисля, че ще получим различни оценки. Ако не се спазват високи стандарти, ако се въвеждат нови двойни стандарти и ако изпълнението не се оценява според самите стандарти, а според исканията и нуждите на съседите, тогава имаме сериозен проблем със спазването. Не е лошо стандартите да важат във всички възможни институции, включително и в Европейския съюз“, каза президентът на Северна Македония.