Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма

Лидерът на „Прогресивна България“ очерта приоритетите преди старта на 52-рото Народно събрание

Обновена преди 1 час / 30 април 2026, 09:55
Н адявам се правителството да бъде готово като структура, състав и хора до пет дни отсега, защото работата е страшно много. Това заяви на брифинг лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев преди началото на 52-рото Народно събрание.

Дали ще съм премиер или депутат, това ще покаже решението на нашата парламентарна група. 

На въпрос вие ли ще бъдете министър-председател, Радев отвърна: Така решават българските граждани. 

По думите му предстоящият кабинет ще има ключова задача, свързана със състоянието на публичните финанси.

"Финансите на държавата са в катастрофално състояние и това ще бъде нашият най-голям ангажимент, да ги стабилизираме. Изобщо няма друг", посочи той.

Радев подчерта, че се работи активно по структурата и състава на бъдещото правителство.

"Работим активно по структурата и състава на кабинета, защото това е отговорност, която носим спрямо българските граждани. Те я изразиха на изборите", каза той.

По отношение на ръководството на парламента Радев заяви, че очаква да няма блокаж при избора на председател.

"Надявам се след минути да разберем, но при всички положения очаквам да нямаме този блокаж при избора на председател", каза той.

В отговор на въпрос за името на Цвета Цачева той заяви: "Не отричам никого."

За председател на парламентарната група на формацията Радев посочи, че "има голяма вероятност това да бъде Петър Биков".

По отношение на състава на кабинета и обсъжданите имена, включително за постове в силовите министерства, той коментира, че процесът все още не е финализиран.

"Персоналният състав е важен, но в момента търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост", заяви той.

Радев отрече и появилите се публично твърдения за структурни промени, свързани с обединяване на министерства.

"Слуховете, които се пуснаха в медиите за Министерство на културата и туризма, тоест сливане на културата с туризма, няма такива неща, това са абсолютно манипулации", подчерта той.

По темата за така наречения олигархичен модел Радев заяви, че става дума за дългосрочен процес.

"Това е постоянна мисия. Изключително трудно е, защото този модел се е просмукал във всички органи на държавата, на всички нива, за съжаление и в правосъдната система", каза той.

Той допълни, че програмата на формацията включва мерки за недопускане на повторно влияние върху държавните институции.

"Това не означава, че веднъж извършен демонтаж и ние решаваме въпроса. Напротив, това е ежедневно", заяви Радев.

Относно очакванията за т.нар. "100 дни толеранс" той посочи, че такъв период на практика няма да съществува.

"На нас ни е пределно ясно, че такъв толеранс няма да има. Опозицията ще използва всяка възможност да не ни даде такъв период", каза той.

Радев коментира и темата за охраната на публични фигури и подхода към институционални решения.

"Въпросът със свалянето на охраната изобщо не е неглижиран, но това не се решава пред камерите. Трябва да има стриктно спазване на закона и ясен, обективен анализ на фактите", заяви той.

На въпрос за бъдещите политически действия и стабилността на парламентарната група Радев отговори, че предстои запознаване с процедурите и правилата.

"Имаме свои идеи, така че ще търсим най-доброто решение", каза той.

Надежда за живот: Медици от няколко болници обединиха сили, за да спасят 9-годишно дете

България Преди 38 минути

Въпреки огромния риск и минималния ефект от химиотерапията, лекарите извършиха сложна операция на 9-годишно дете с рядък сарком. След обединените усилия на ВМА, „Пирогов“ и „Света Анна“, малкият пациент вече се възстановява у дома

Ето кога изплащат пенсиите и обезщетенията през май

България Преди 58 минути

Кола блъсна шофьор, слязъл от аварирал автобус

Кола блъсна шофьор, слязъл от аварирал автобус

България Преди 1 час

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на тел. 112. В близост до разклона за село Самуил на главен път Е-70 автобус, превозващ работници аварира, а 51-годишният шофьор слиза, за да огледа превозното средство

Гюров: Очаквам новото НС да покаже смелост и принципи

Гюров: Очаквам новото НС да покаже смелост и принципи

България Преди 1 час

Основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания, подчерта той

„Това е пиратство“: Израел задържа флотилия с помощ за Газа край Крит

Свят Преди 1 час

Втора флотилия за Газа беше спряна от израелските сили на стотици километри от целта си. Инцидентът край бреговете на Крит напомня за сблъсъка от миналия октомври, когато сред десетките арестувани беше и екоактивистката Грета Тунберг

Анна Бодакова определи разцеплението между ПП и ДБ като "голяма политическа грешка"

България Преди 1 час

ПП ще има 16 депутати в 52-ото Народно събрание

Мадяр обяви отпускане на ЕС средства за Унгария след среща с Фон дер Лайен

Мадяр обяви отпускане на ЕС средства за Унгария след среща с Фон дер Лайен

Свят Преди 1 час

По думите му средствата ще помогнат за възстановяването на унгарската икономика и за реализирането на необходимите реформи за изграждане на функционална и хуманна държава

Политически заявки преди първото заседание на 52-рото Народно събрание

България Преди 1 час

Сред водещите теми за новоизбраните депутати се откроиха съставянето на правителство и редовен бюджет

Цветомир от Hell’s Kitchen: Изолацията беше като мини казарма! (ВИДЕО)

Цветомир от Hell’s Kitchen: Изолацията беше като мини казарма! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Участието му в Hell’s Kitchen обаче се оказва много по-тежко психически, отколкото е очаквал

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на "Прогресивна България"

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на "Прогресивна България"

България Преди 2 часа

По отношение на избора на председател на парламента, Слави Василев заяви, че предстои да бъде представена „достойна кандидатура“

Томислав Дончев: Избор на правителство и приемането на държавния бюджет са основните приоритети за ГЕРБ

Томислав Дончев: Избор на правителство и приемането на държавния бюджет са основните приоритети за ГЕРБ

България Преди 2 часа

Той отбеляза, че опозицията трябва да изпълнява ролята на „алтернатива“ и да бъде конструктивна и организирана

Астронавтите от "Артемис II" посетиха Белия дом, докато Тръмп говори за НЛО, Космическите сили и войната с Иран

Свят Преди 2 часа

"Не знам как го правят. Именно такива хора правят страната ни велика", заяви Тръмп

Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е политическа грешка

Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е политическа грешка

България Преди 2 часа

Според нея при настоящата политическа ситуация е необходимо обединение за ефективна опозиционна работа

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Свят Преди 2 часа

Кметът на Ню Йорк призова крал Чарлз Трети да върне диаманта "Кохинор" на Индия

