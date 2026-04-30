Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма

Н адявам се правителството да бъде готово като структура, състав и хора до пет дни отсега, защото работата е страшно много. Това заяви на брифинг лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев преди началото на 52-рото Народно събрание.

Дали ще съм премиер или депутат, това ще покаже решението на нашата парламентарна група.

На въпрос вие ли ще бъдете министър-председател, Радев отвърна: Така решават българските граждани.

По думите му предстоящият кабинет ще има ключова задача, свързана със състоянието на публичните финанси.

"Финансите на държавата са в катастрофално състояние и това ще бъде нашият най-голям ангажимент, да ги стабилизираме. Изобщо няма друг", посочи той.

Източник: БГНЕС

Радев подчерта, че се работи активно по структурата и състава на бъдещото правителство.

"Работим активно по структурата и състава на кабинета, защото това е отговорност, която носим спрямо българските граждани. Те я изразиха на изборите", каза той.

По отношение на ръководството на парламента Радев заяви, че очаква да няма блокаж при избора на председател.

"Надявам се след минути да разберем, но при всички положения очаквам да нямаме този блокаж при избора на председател", каза той.

В отговор на въпрос за името на Цвета Цачева той заяви: "Не отричам никого."

Източник: БГНЕС

За председател на парламентарната група на формацията Радев посочи, че "има голяма вероятност това да бъде Петър Биков".

По отношение на състава на кабинета и обсъжданите имена, включително за постове в силовите министерства, той коментира, че процесът все още не е финализиран.

"Персоналният състав е важен, но в момента търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост", заяви той.

Радев отрече и появилите се публично твърдения за структурни промени, свързани с обединяване на министерства.

"Слуховете, които се пуснаха в медиите за Министерство на културата и туризма, тоест сливане на културата с туризма, няма такива неща, това са абсолютно манипулации", подчерта той.

По темата за така наречения олигархичен модел Радев заяви, че става дума за дългосрочен процес.

"Това е постоянна мисия. Изключително трудно е, защото този модел се е просмукал във всички органи на държавата, на всички нива, за съжаление и в правосъдната система", каза той.

Той допълни, че програмата на формацията включва мерки за недопускане на повторно влияние върху държавните институции.

"Това не означава, че веднъж извършен демонтаж и ние решаваме въпроса. Напротив, това е ежедневно", заяви Радев.

Относно очакванията за т.нар. "100 дни толеранс" той посочи, че такъв период на практика няма да съществува.

"На нас ни е пределно ясно, че такъв толеранс няма да има. Опозицията ще използва всяка възможност да не ни даде такъв период", каза той.

Радев коментира и темата за охраната на публични фигури и подхода към институционални решения.

"Въпросът със свалянето на охраната изобщо не е неглижиран, но това не се решава пред камерите. Трябва да има стриктно спазване на закона и ясен, обективен анализ на фактите", заяви той.

На въпрос за бъдещите политически действия и стабилността на парламентарната група Радев отговори, че предстои запознаване с процедурите и правилата.

"Имаме свои идеи, така че ще търсим най-доброто решение", каза той.