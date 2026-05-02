България

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Активирано свлачище в района на "Райковски ливади" прекъсна основната пътна връзка; въведени са обходни маршрути и мерки за сигурност

2 май 2026, 07:32
Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен
Източник: БТА

Б едствено положение е обявено в курортен комплекс Пампорово, след като активирало се свлачище в района на "Райковски ливади" затвори пътя Пампорово - Смолян. Решението е взето в 20:00 ч. на 1 май, съобщи кметът на Смолян Николай Мелемов.

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството около 5000 кв. м земна маса са се свлекли, като засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра.

Пътната връзка между Пампорово и Смолян е напълно затворена. Свикан е Общинският щаб за намаляване на риска от бедствия и аварии, който е набелязал спешни мерки за овладяване на ситуацията.

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Електрозахранването в курорта Пампорово се осигурява по аварийна схема от подстанциите "Пампорово" и "Смолян". По съображения за сигурност газоподаването е спряно заради скъсан газопровод.

Всички фирми, разполагащи с подходяща тежка техника, са в готовност за действия на терен, съобщават от общината.

За обход на затворения участък движението по направлението Пампорово - Смолян е пренасочено по два маршрута:

  1. през път III-864 Пампорово – Стойките и
  2. път III-866 Стойките – Смолян, както и през прохода "Рожен".

Екипи на "Пътна полиция" регулират движението на място. Автобусите на "Рожен експрес", пътуващи за Пловдив и София, преминават през село Стойките.

От общината посочват, че кметовете и кметските наместници в населените места следят постоянно състоянието на пътната мрежа в района и проходимостта ѝ.

 

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Ремонт по бул.

Ремонт по бул. "България" налага временна реорганизация на градския транспорт

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
С каква храна да храня котката си: мокра или суха

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Преди 16 часа
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Преди 11 часа
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Преди 9 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Преди 9 часа
Последни новини

<p>Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат &quot;като пирати&quot;</p>

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"

Свят Преди 11 минути

Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Любопитно Преди 1 час

Високият холестерол често се причинява от диета, богата на наситени мазнини, затлъстяване и липса на физически упражнения

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Свят Преди 8 часа

Режимът обхваща 53 африкански страни, т.е. всички на континента без Есватини

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

България Преди 10 часа

Президентът Илияна Йотова отдаде почит на героите на въстанието

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Свят Преди 10 часа

Андрий Сибига: Това е поредната манипулация

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Свят Преди 10 часа

Арестувани са седем души

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

България Преди 11 часа

Закъснения от половин ден има дори и при редовните автобусни линии

Румен Радев честити Първи май на трудещите се

Румен Радев честити Първи май на трудещите се

България Преди 12 часа

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

България Преди 12 часа

Обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

България Преди 12 часа

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Свят Преди 13 часа

Най-малко 11 души са ранени в Тернополска и Виницка области

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Свят Преди 13 часа

Три самолета за разпръскване на вода и един хеликоптер се борят с горския пожар

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Свят Преди 13 часа

Заподозреният е бил пребит до безсъзнание от местни жители

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Свят Преди 14 часа

Испания открито критикува войната с Иран от самото ѝ начало

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Свят Преди 14 часа

Двете страни се опитват да преговарят от близо четири седмици

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 май, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2 май, събота

Edna.bg

Ботев Враца приема нуждаещия се от точки Спартак Варна

Gong.bg

Берое в търсене на втора поредна победа

Gong.bg

Жълт код за опасност от слани в 6 области

Nova.bg

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

Nova.bg