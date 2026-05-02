Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Б едствено положение е обявено в курортен комплекс Пампорово, след като активирало се свлачище в района на "Райковски ливади" затвори пътя Пампорово - Смолян. Решението е взето в 20:00 ч. на 1 май, съобщи кметът на Смолян Николай Мелемов.

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството около 5000 кв. м земна маса са се свлекли, като засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра.

Пътната връзка между Пампорово и Смолян е напълно затворена. Свикан е Общинският щаб за намаляване на риска от бедствия и аварии, който е набелязал спешни мерки за овладяване на ситуацията.

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Електрозахранването в курорта Пампорово се осигурява по аварийна схема от подстанциите "Пампорово" и "Смолян". По съображения за сигурност газоподаването е спряно заради скъсан газопровод.

Всички фирми, разполагащи с подходяща тежка техника, са в готовност за действия на терен, съобщават от общината.

За обход на затворения участък движението по направлението Пампорово - Смолян е пренасочено по два маршрута:

през път III-864 Пампорово – Стойките и път III-866 Стойките – Смолян, както и през прохода "Рожен".

Екипи на "Пътна полиция" регулират движението на място. Автобусите на "Рожен експрес", пътуващи за Пловдив и София, преминават през село Стойките.

От общината посочват, че кметовете и кметските наместници в населените места следят постоянно състоянието на пътната мрежа в района и проходимостта ѝ.