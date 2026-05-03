Кремъл: Цените на петрола може да се повишат още повече

Ц ените на петрола може да се повишат още повече, ако украинските удари по руски петролни съоръжения продължат, предупреди днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Той направи този коментар на фона на зачестилите подобни атаки в последно време. Украинският президент Володимир Зеленски обяви тази сутрин, че въоръжените сили на страната му са поразили два танкера от руския "сенчест флот" близо до Новоросийск на Черно море.

Кризата в Украйна крепи цената на петрола

"Ако допълнителни обеми от нашия петрол бъдат премахнати от пазара, цените ще се повишат още повече от сегашните нива, които вече са над 120 долара за барел", каза Песков. В същото време той добави, че това би означавало, че дори с "по-ниски обеми на износ" руските компании биха "печелили повече пари, а (Москва) би получавала по-големи приходи".

Енергоносителите и горивата поскъпнаха чувствително на международните пазари след началото на войната, започнала в Близкия изток с нападението на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.