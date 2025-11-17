"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов

"Вие ли сте градските мутри за скобите": Пребитият служител на "Градска мобилност" разказва за ужаса

Заплатите растат, но не за всички: Държавните доходи изпреварват частните през 2025 година

Г рупата на "Лукойл" в България излезе с официалната позиция за назначаването на Румен Спецов като особен търговски управител на дружествата на руската компания в страната.

"Румен Пенков Спецов е официално назначен за особен търговски управител на дружествата "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България", "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл – България – Бункер". Назначението е извършено в съответствие със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход", посочват от групата дружества.

Румен Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас"

"Ролята на г-н Румен Спецов е да гарантира стриктно и стабилно управление на дружествата, които ще продължат да изпълняват своите оперативни и търговски дейности при пълна прозрачност и в съответствие с нормативните изисквания. Доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани. Ще бъде приложен строг финансов контрол при абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими", смятат от групата дружества на "Лукойл".

"Групата компании на "Лукойл" в България остава твърдо ангажирана с поддържането на стабилност, предвидимост и сигурност в енергийния сектор, като ще продължи да информира обществеността своевременно и прозрачно за всички последващи действия, свързани с регулаторната рамка, операциите на дружествата и гарантирането на сигурни доставки на горива за българския пазар", добавят от групата на "Лукойл" в България.