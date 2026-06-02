Ограничаването правата на Спецов в „Лукойл" мина в бюджетната комисия

Със законопроекта се предлагат промени, насочени към преодоляване на установени проблеми

2 юни 2026, 14:42
В ременната парламентарна комисия по бюджет и финанси ограничи на второ четене правата на особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим“ Румен Спецов, като той вече ще подлежи на административен и съдебен контрол, предаде БГНЕС. 

Временната бюджетна комисия обсъди и гласува днес на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, внесен от Стефан Свиленов и група народни представители от парламентарната група на „Прогресивна България“. 

Със законопроекта се предлагат промени, насочени към преодоляване на установени проблеми, като е необходимо на първо място да бъдат защитени националните интереси, чрез усъвършенстване на административния контрол върху дейността на особения търговски управител, осъществяван от държавата чрез министъра на икономиката, инвестициите и индустрия и Министерски съвет. 

Със законопроекта се въвеждат и правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител – сделките на разпореждане с акции или дялове в капитала и сделките на разпореждане с имуществото на дружеството, които засягат в най-голяма степен правото на собственост на акционерите, съдружниците и едноличните собственици на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход. По този начин сигурността и предвидимостта в търговията с нефт и продукти от нефтен произход и повишаване на енергийната сигурност на страната ще бъдат постигнати, при спазване на изискването за пропорционалност и при зачитане на конституционните права и свободи. 

Комисията прие, че за целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията в срок до една седмица след изтичането на съответния месец. 

Прието бе също и че министърът на икономиката, инвестициите и индустрията, прокурорът, МС, всеки акционер, съдружник и едноличният собственик на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, може да предяви пред окръжния съд по седалището на лицето иск за установяване на нищожност на разпоредителна сделка, извършена от особения търговски управител в нарушение. 

Искът се предявява срещу държавата, особения търговски управител и лицето, опериращо критичната инфраструктура, или лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от извършването на разпоредителната сделка. 

Всеки съдружник или акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли. 

Американската легенда получи специална покана за турнира на трева „Куинс Клъб" в Лондон, където ще играе на двойки почти две години след като обяви, че „еволюира встрани" от спорта

Мицкоски: Многократно досега сме заявявали позицията си и тя остава непроменена

Ник Томас-Саймъндс разказа за кражба на мобилен телефон и изчезнали чатове в разгара на политически скандал

Разберете кои са целунатите от късмета знаци, които ще оставят всичко токсично зад гърба си и ще започнат начисто

Държавите по света се борят с проблема какво да правят с опасните ядрени странични продукти още от изграждането на първите централи през 50-те години на миналия век

Въпреки че освободи огромна енергия в атмосферата, парчето от космическата скала лежи на плитка дълбочина и е достъпно за търсачи на силни усещания

До 3 юни партии, коалиции и инициативни комитети трябва да представят информация за приходите и разходите си по време на предизборната кампания

През 2025 г. еврото е съставлявало около 20% от валутните резерви в световен мащаб, в сравнение с 57% за долара

Сигналът за пожара е подаден на телефон 112 малко преди полунощ

Съболезнования изказа и примата на българската музика Лили Иванова

Председателят на НС взе участие в шестото издание на Green Transition Forum в София

Той подкрепи твърденията си с документи

Депутатите разглеждат на второ четене промените в удължителния закон за бюджета

През 19-и век геодезисти откриват, че най-високият връх е точно 29 000 фута, но добавят още малко към числото от страх, че никой няма да им повярва

Бившата любима на Хю Хефнър, Холи Мадисън, разкрива шокиращи подробности за живота в имението на „Плейбой“. Пред Page Six тя споделя за хищниците в индустрията, липсата на хонорари в известното риалити и защо днес съжалява за някои признания

