Ограничаването правата на Спецов в „Лукойл" мина в бюджетната комисия

В ременната парламентарна комисия по бюджет и финанси ограничи на второ четене правата на особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим“ Румен Спецов, като той вече ще подлежи на административен и съдебен контрол, предаде БГНЕС.

Временната бюджетна комисия обсъди и гласува днес на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, внесен от Стефан Свиленов и група народни представители от парламентарната група на „Прогресивна България“.

Със законопроекта се предлагат промени, насочени към преодоляване на установени проблеми, като е необходимо на първо място да бъдат защитени националните интереси, чрез усъвършенстване на административния контрол върху дейността на особения търговски управител, осъществяван от държавата чрез министъра на икономиката, инвестициите и индустрия и Министерски съвет.

Със законопроекта се въвеждат и правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител – сделките на разпореждане с акции или дялове в капитала и сделките на разпореждане с имуществото на дружеството, които засягат в най-голяма степен правото на собственост на акционерите, съдружниците и едноличните собственици на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход. По този начин сигурността и предвидимостта в търговията с нефт и продукти от нефтен произход и повишаване на енергийната сигурност на страната ще бъдат постигнати, при спазване на изискването за пропорционалност и при зачитане на конституционните права и свободи.

Комисията прие, че за целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията в срок до една седмица след изтичането на съответния месец.

Прието бе също и че министърът на икономиката, инвестициите и индустрията, прокурорът, МС, всеки акционер, съдружник и едноличният собственик на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, може да предяви пред окръжния съд по седалището на лицето иск за установяване на нищожност на разпоредителна сделка, извършена от особения търговски управител в нарушение.

Искът се предявява срещу държавата, особения търговски управител и лицето, опериращо критичната инфраструктура, или лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от извършването на разпоредителната сделка.

Всеки съдружник или акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.