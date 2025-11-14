България

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

14 ноември 2025, 13:16
Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"
Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били "принудени" да извършат престъпленията
Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели
Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"
Премиерът Желязков: Рафинерията "Лукойл" е елемент от критичната инфраструктура на България
Заплахи срещу Столична община заради незаконно паркиране: Кой узурпира София?

Проектобюджетите за 2026 г. са внесени в НС

К НСБ отбелязва незначително изменение в цените на продуктите в малката потребителска кошница. Това стана ясно от ежемесечното наблюдение на стойността на продуктите. 

111.76 лв. е стойността на кошницата през септември, а през октомври тя е на стойност 111.90 лв.

Нарастване се наблюдава при цените на краставиците и доматите, а поевтиняване - при лимоните - с цели 6%. Свинският бут без кост също е поскъпнал, но незначително - с 1.5%. 

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

Припомняме, че заради въвеждането на еврото от КНСБ провеждат ежемесечно наблюдение на цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, от която само 1 продукт не е хранителен. Целта е да се гарантират интересите на потребителите, като се наблюдават 81 общини и 600 малки и големи търговски обекти. Малката кошница съдържа и продукти като закуска и чаша кафе.

Източник: БГНЕС    
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
