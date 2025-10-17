Потребителската кошница е 96 лв. Експерт обясни защо имаме усещането за високи цени

С тойността на потребителската кошница тази седмица е 96 лв., ако закупим по единица от всеки продукт в нея. Вариациите в цените на отделните продукти са нормални за сезона и

ако има усещане, че е скъпо, това се дължи на разпределението на доходите, а не на пазара, той остава стабилен.

Това каза за Радио Стара Загора Владимир Иванов – председател на ДКСБТ.

При плодовете и зеленчуците са поскъпнали със стотинки:

домати, краставици, зеле, моркови, лук, червен и зелен пипер, банан, грозде. При основните хранителни продукти, също със стотинки, с по-високи цени от миналата седмица са фасул, ориз, брашно, яйца, кашкавал, сирене, свинско месо.

Поевтинели са при зеленчуците и плодовете:

картофи, тиквичка, лимон, диня, ябълка. А при основните хранителни продукти са паднали цените на: захар, олио, кисело и прясно мляко, пилешко месо.

Владимир Иванов коментира и новото наблюдение на КНСБ, че за близо една трета от стоките в малката потребителска кошница в България цените са сред най-високите в ЕС, не е съвсем вярно и е субективно.