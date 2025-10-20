Пари

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Продуктите от първа необходимост вече струват 97 лева

20 октомври 2025, 14:05
97 лева струва потребителската кошница на едро, което е с два лева повече спрямо миналата седмица. Това става ясно на редовния брифинг на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.

Иванов отбеляза, че няма нищо особено като тенденция и пазарните взаимодействия са в рамките на нормата. Той е категоричен, че еврозоната не влияе на ценообразуването. 

Потребителската кошница е 96 лв. Експерт обясни защо имаме усещането за високи цени

Иванов направи седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците. 

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на червения пипер с 0,08 лв/кг, картофите с 0,02 лв/кг, лимоните с 0,14 лв/кг, диня с 0,01 лв/кг и ябълките с 0,12 лв/кг.

„Оказа се, че положението при ябълките не е толкова лошо. Имаме вече едно добро предлагане. И от гледна точка на българска стока не е малко, въпреки че очакванията бяха по-лоши“, каза председателят на ДКСБТ. 

Увеличение се наблюдава при доматите с 0,15 лв/кг, краставиците с 0,24 лв/кг, морковите с 0,01 лв/кг, зелето с 0,10 лв/кг, лукът с 0,15 лв/кг, зеленият пипер с 0,05 лв/кг, тиквичките с 0,12 лв/кг, бананите с 0,03 лв/кг и гроздето с 0,10 лв/кг.

КНСБ: С 0,5 процента се е повишила стойността на малката потребителска кошница през септември

При основните хранителни стоки поскъпват кашкавалът с 0,11 лв/кг, сиренето с 0,08 лв/кг, маслото с 0,04 лв/125 гр, свинското месо с 0,15 лв/кг, олиото с 0,09 лв/л, фасулът с 0,07 лв/кг, оризът с 0,07 лв/кг, захарта с 0,04 лв/кг и брашното с 0,01 лв/кг. 

Яйцата остават на цената от миналата седмица. 

Намаляват цените на киселото мляко с 0,06 лв/400 гр, прясното мляко с 0,01 лв/л и пилешкото месо с 0,04 лв/кг. 

Иванов подчерта, че става въпрос за стоките на едро и поясни, че това са средни цени, които отразяват различните качества. „В една средна цена е и ниското, и високото качество и всеки един потребител трябва да направи преценка, когато отиде на пазара на дребно какво качество иска да закупи и на каква цена“, добави той. 

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

По думите му нищо не предполага да има някакви резки изменения в цените. 

За целия 150-дневен период на наблюдение на цените на стоките на едро председателят на ДКСБТ отчете нормални вариации и посочи, че главният фактор, който определя пазара в момента, е сезонният. 

В световен мащаб се наблюдава много стабилен пазар на зърнените култури – цената се върти под 200 долара за царевица и пшеница, а захарта е под нивата от 500 долара, което е много далече от нивата, които бяха през 2022 и 2023 г. „Какаото – има добра новина, е вече под 7 долара, така задържа един устойчив спад. Дано да продължи тази тенденция. Има вече добри световни запаси. След около 3 – 4 месеца трябва да очакваме реакция и на пазара на дребно, ако продължава тази тенденция в търговията на едро“, съобщи Иванов и отново отбеляза, че има стабилизиране на пазара на какао и кафе, което определи като една нелоша новина с оглед на последните 2 години. 

Председателят на ДКСБТ заяви също, че не ядем най-скъпия ориз в Европа и когато се сравняват цените с други държави, след да се вземе едно и също качество ориз, като това се отнася и за яйцата, и за свинското месо, и за сирената и кашкавалите.

„Далеч не сме най-скъпата държава, както се твърди. Друг е въпросът съпоставимостта с доходите, това е съвсем друго нещо. Ние пазарни проблеми нямаме – пазарът е добре осигурен, пазарният сблъсък е добър. Това, което трябва да подобряваме, са търговските практики“, каза още той.

Източник: БГНЕС    
цена потребителска кошница храни поскъпване
