Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката

Д вама души загинаха, а други двама са ранени при тежко пътнотранспортно произшествие, което напълно блокира движението към Прохода на Републиката, предаде БГНЕС.

Сигналът за инцидента е получен около 19:30 часа. Сблъсъкът е възникнал между лек автомобил и тежкотоварен камион на пътя Велико Търново – Гурково, в района на „Присовски завои“.

Катастрофа затруднява движението през Прохода на Републиката

По първоначални данни на място са загинали водачът на лекия автомобил и негов спътник. Други двама души са транспортирани спешно във великотърновската болница, като единият от тях е в тежко състояние.

Към момента трафикът в участъка е спрян за извършване на огледи и изясняване на причините за сблъсъка.

Леките автомобили се пренасочват през град Дебелец. Тежкотоварните изчакват на място.