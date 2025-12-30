България

Студ обхваща страната преди Нова година, жълт код за силен вятър днес

Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните – между 5° и 10°

30 декември 2025, 06:45
Студ обхваща страната преди Нова година, жълт код за силен вятър днес
Източник: IStock

П реди обяд ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но ще е без валежи. След временно отслабване през нощта, вятърът от запад-северозапад отново ще се усили и ще е умерен до силен и поривист. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните – между 5° и 10°. В София минималната ще е около минус 4°, максималната – около 6°.

НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен и поривист вятър от запад-северозапад в цялата страна.

  • Предимно слънчево над планините, но със силен вятър

Над планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

  • Слънчево по Черноморието с умерен до силен вятър

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ/БАН
  • Силен вятър и студ на Нова година

През последния ден от годината със силен северозападен вятър ще нахлуе още една порция студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат под нулата.

В новогодишната нощ ще бъде ветровито, предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Към полунощ температурите ще са от минус 9°, минус 8° в Северозападния Предбалкан до минус 3°, минус 2° в крайните източни райони.

  • На 1 януари: вятърът отслабва, температурите се повишават

През първия ден от новата година вятърът постепенно ще отслабне и ще стане западен. Сутринта ще е студено, с минимални температури на отделни места до минус 10°, а максималните ще започнат да се повишават и в повечето райони ще са между 1° и 6°. Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, без валежи.

