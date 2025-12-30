Китай стартира мащабни учения с бойни стрелби около Тайван

К итай стартира 10-часови учения с бойни стрелби около Тайван, вторият ден от най-големите до момента военни маневри на Пекин около острова, целящи бързо прекъсване на достъпа на външна подкрепа до него в случай на конфликт, предаде Ройтерс.

Източното командване на театъра на военните действия на Народоосвободителната армия на Китай заяви, че ученията ще се провеждат до 18:00 ч. (местно време - 12:00 българско) в морето и въздушното пространство на пет места около острова, демонстрирайки решимостта на китайските военни да „се борят със сепаратизма и да насърчават обединението без колебание“.

Китайската администрация за морска безопасност в понеделник определи още две зони, в които ще се провеждат бойни стрелби, което прави ученията „Мисия за правосъдие 2025“ най-големите досега по общо покритие и в райони по-близо до Тайван в сравнение с предишните учения.

Военните учения започнаха 11 дни след като САЩ обявиха рекордна пратка въоръжение на стойност 11,1 милиарда долара за Тайван, което предизвика гнева на китайското министерство на отбраната и предупреждения, че военните ще „предприемат категорични мерки“ в отговор.

Ученията имат за цел да отработят бързо обкръжение на острова, за да унищожат запасите му от въоръжение и да възпрепятстват усилията за снабдяване на Тайван от Япония или близки американски бази, смятат анализаторите.

Китайските военни заявиха, че „са разположили разрушители, бомбардировачи и други части за отработване на морски атаки, противовъздушна отбрана и операции за борба срещу подводници във вторник, за да „изпитат способността на морските и въздушните сили да се координират за интегрирано сдържане и контрол“.

Тайван отхвърля претенциите на Китай за суверенитет над него, твърдейки, че само неговите жители могат да решат бъдещето на острова.