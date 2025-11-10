Пари

Потребителската кошница е поскъпнала с 2 лева за седмица

Портокалите носят между 1 - 1,50 лева покачване на цените в кошницата

10 ноември 2025, 15:26
Потребителската кошница е поскъпнала с 2 лева за седмица
Източник: iStock

С видетели сме на есенно-зимните фактори на пазара на храни на едро. Потребителската кошница нараства от 98 на 100 лева през последната седмица, съобщи председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов по време на редовния си брифинг. 

Портокалите носят между 1 - 1,50 лева покачване на цените в кошницата.

Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев за седмица

При плодовете и зеленчуците намаляват цените на домат, картоф, лук, моркови, зелени и банан.

Увеличение се наблюдава при краставиците с 13 стотинки на килограм, зелен пипер – 15 стотинки, тиквички – 30 стотинки, ябълки – 20 стотинки, грозде – 10 стотинки. 

Интересно при ябълките е, че цената се връща на позиция от преди петнайсет дни след слабото понижение на цената, отбеляза Иванов. 

Свинското месо поскъпва със 17 стотинки, пилешкото месо и брашното с по 1 стотинка, олиото – с 13 стотинки, захарта, фасула и ориза покачват цена с от 3 до 5 стотинки за изминалата седмица. 

Как да пестим от храната: 10 съвета срещу високите цени

Яйцата, прясното мляко и маслото също са сред продуктите, които поскъпват по данни на ДКСБТ. 

Само една стока намалява своята цена и това е сиренето – с 13 стотинки, заяви Владимир Иванов и заяви, че повишаването на цените на едро се дължи изцяло на сезонния фактор. 

Председателят на стоковите борси и тържища посочи, че ситуацията със свинското месо ще бъде допълнително следена. 

Въвеждането на еврото върху ценообразуването няма и няма и логика да се наблюдава, каза още Иванов. Трябва да очакваме задържане на цените, а не тяхното повишаване, добави той. 

Колкото до пазара на горива, Иванов беше категоричен, че той е стабилен.

Източник: БГНЕС    
потребителска кошница цени на едро цени на храни поскъпване сезонен фактор Владимир Иванов плодове и зеленчуци месо основни храни пазар на горива
Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
