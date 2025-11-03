Пари

Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев за седмица

Според председателя на ДКСБТ това явление е характерно за есенно-зимното предлагане на храните

3 ноември 2025, 13:17
Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев за седмица
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ц ената на продуктите от потребителската кошница расте с 1 лев до 98 лева от 97 лева през изминалата седмица в сравнение с предходната. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов по време на брифинг в централата на комисията, на който представи седмичният обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците. 

Според него това явление е  характерно за есенно-зимното предлагане на храните. По думите му при зеленчуците се наблюдават сериозни вариации с оглед на предлагането. 

През измината седмица поевтиняват зеленият пипер, картофите, лукът, зелето, лимоните, ябълките. Иванов добави, че се очаква спад на цените на зелето и на ябълките през следващите седмици.  

Увеличение има при доматите с 24 стотинки, краставиците с 30 стотинки, морковите, тиквичките, гроздето, бананите. 

Свинското и пилешкото месо поскъпват с по 18 стотинки, брашното с 2 стотинки, олиото с 1 стотинка, отчете Иванов.

Яйцата и фасулът запазват цената си от предходната седмица. 

Сиренето, кашкавалът, киселото мляко, прясното мляко, захарта поевтиняват.

Иванов добави, че няма изкривяване на пазара и нормална конкурентна среда.

Източник: Камелия Цветанова, БТА    
потребителска кошница цени ръст
Всичко от днес

