Кметът на Варна Благомир Коцев вече е на свобода (СНИМКИ/ВИДЕО)

Паричните средства от дарителите за гаранцията му бяха преведени по сметката на Окръжния съд

28 ноември 2025, 08:49

В арненският кмет Благомир Коцев беше освободен от следствения арест в крайморския град, който се помещава в затвора. Това стана след като негови привърженици се активизираха и в рамките на часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лв.  

Той бе посрещнат от дамата, с която живее, свои близки и приятели.

"Най-голямото ми желание в момента е да се прибера и да целуна децата си", допълни кметът.

Благомир Коцев излезе от затвора във Варна (СНИМКИ)
В отговори на въпроси той посочи, че въпреки всичко случило се, не съжалява, че е станал политик, и има отговорности към варненци, които възнамерява да изпълнява.

"Много поуки могат да се направят от това, което стана", каза още Коцев. По думите му важно е това, че хората са видели какво може да се случи на всекиго. "Тепърва ще осъзнаваме какво се е случило и защо се е случило", изтъкна кметът.

Той припомни, че започва съдебен процес срещу него и изрази убеденост, че в рамките на процеса наяве ще излезе цялата истина.

Източник: БГНЕС

Кметът благодари на всички, които са го подкрепяли през последните месеци.

"Всъщност варненци подкрепяха не мен, а своя легитимен избор", посочи Коцев.

Той допълни, че е видял огромна енергия в града, защото 14 пъти хората са излезли на протест, за да изразят своята позиция в негова защита.

"Уверявам ви, че ще бъда винаги верен на варненци", каза Коцев.

За обявената акция за събирането на 200 000 лева, необходими за плащането на гаранцията му, за да бъде освободен от ареста, той посочи, че все още не знае подробности. 

Коцев изрази благодарността си както към инициаторите на акцията, така и към всички, които са се включили. "Това е признание, че хората разбират и са готови да помогнат", посочи Коцев.

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Междувременно от Варненския окръжен съд съобщиха, че платената парична гаранция се освобождава, когато подсъдимият бъде оправдан, осъден на наказание без лишаване от свобода, или задържан за изпълнение на наказанието. Сумата се отнема в полза на държавата, ако подсъдимият не се яви в съдебно заседание.

Варненският окръжен съд вчера промени мярката за неотклонение на кмета на Варна. Той бе освободен от ареста и пуснат под гаранция от 200 000 лева.

Минути след полунощ днес от „Продължаваме промяната“ съобщиха във фейсбук профила на формацията, че средствата за гаранцията на Коцев са осигурени. От партията допълниха, че дарителските кампании, обявени от Филип Буков и Манол Пейков, са събрали над 240 000 лева за 5 часа благодарение на над 2500 дарители.

По информация на NOVA е имало забавяне, докато в затвора постъпят документите за освобождаването. Окръжният съд забавил процедурата, изисквайки мокър печат на платежното нареждане за гаранция, за да ги изпрати.

По закон се издава бележка, с която градоначалникът ще получи личните си вещи, и ще може да се прибере вкъщи.

Източник: NOVA

Коцев не е отстранен от длъжност и в най-скоро време се очаква да се върне на работа.

По време на делото снощи сред основните доводи на защитата беше тежко заболяване на съпругата на варненския кмет, която на 10 декември трябва да замине за лечение в Германия.

Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

Обвиненията вече са променени и прецизирани – за престъпно сдружение за получаване на подкупи. Най-тежката възможна присъда за Коцев би била „6 години лишаване от свобода“.

Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

Защитата, представлявана от адвокат Лулчева, настоя за по-лека мярка – подписка или домашен арест, като не е било говорено за парична гаранция. Съдът се произнесе, че няма опасност Коцев да извърши ново престъпление, при такава присъда.

„Изненадващ е размерът на гаранцията, но всички обвинения по адрес на Коцев, че може да извърши ново престъпление, съдът опроверга и каза, че няма такава опасност – това е най-важното“, коментира адв. Лулчева, цитирана от NOVA.

С променена визия и усмивка - Благомир Коцев влезе в Окръжния съд във Варна
Източник: NOVA    
