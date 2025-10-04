България

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

Двама души са били спасени снощи

4 октомври 2025, 11:58
Джартов: Хората в

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички
Проходът

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета
След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство
Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение

Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение
Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените

Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените
Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика

Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България
ЕК одобри плащане за България по НПВУ

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

В Царево беше обявено бедствено положение заради наводненията в петък. През септември 2023 година в квартал "Василико" беше повреден мост, а двама души загубиха живота си. Този път в града нямаше жертви. 

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

Двама души са били спасени снощи - единият е измъкнат от лек автомобил, който е бил понесен от водите, а другата спасена е жена, която е била на косъм от токов удар. Вода е навлязла в дома ѝ и са започнали гърмежи на електрическата инсталация. 

Снощи водата е отнесла и огромен сейф от офис. Той е пълен с пари и злато и все още няма информация дали е намерен. До късно вечерта хората са го търсели с фенерчета в дeрето. Собственикът притежава автосервиз.

През уикенда стартира организация на местната власт за изграждане на бентове в коритото на река Черна, която сътвори всичко, което се случи през кошмарния ден.

"Този път няма жертви. Това беше най-важната задача пред нас не само вчера, а и през цялата изминала седмица, защото ние информирахме жителите и гостите на общината още в понеделник за предстоящото бедствие. Добрата организация на терен доведе само до материални щети", сподели в ефира на NOVA кметът на Царево Марин Киров. 

"За мен е радостно, че мостовете и язовирните стени, които изградихме след първото бедствие, са напълно здрави, има само периферна разрушена инфраструктура около тях, което означава, че сме си свършили добре работата", каза той. 

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Кметът обясни, че община Царево почиства абсолютно всички корита на реки и дерета от село Лозенец до Резово и навътре в Странджа вместо областна администрация, защото тя няма средства.

"Почистихме и река Черна, но истината е, че цялото това трасе по устието на морето до село Изгрев се нуждае от спешна корекция". 

"Община Царево веднага след бедствието е подала документи в междуведомствената комисия, но от 2023 година наблюдаваме 5 правителства. Основният апел към държавата е да заделят финансов ресурс за качествено възстановяване. От предишното бедствие община Царево има неизплатени обекти за близо 40 млн. лева", каза Киров.

"Подготвяме се за предстоящия голям дъжд, гражданите са информирани, със службите работим на терен. Днес ще проучим дали може да изградим бентове в района на река Черна, където има жилищни сгради", допълни той. 

Бедствено положение на територията на община Царево
11 снимки
Бедствено положение на територията на община Царево
Бедствено положение на територията на община Царево
Бедствено положение на територията на община Царево
Бедствено положение на територията на община Царево

 

Източник: NOVA    
царево кмет потоп наводнения
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

КНСБ настоява за умерен и диференциран ръст на заплатите

КНСБ настоява за умерен и диференциран ръст на заплатите

pariteni.bg

"Трабант": автомобилният символ на бившата ГДР

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

България Преди 18 минути

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Свят Преди 1 час

Ще се завърне ли Андрей Бабиш на власт?

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Свят Преди 3 часа

Той си е отишъл от този свят в дома си в Монте Карло след дълго боледуване

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Технологии Преди 3 часа

Очакванията за повсеместно благо може и да са преувеличени

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Свят Преди 3 часа

Той предвиждаше да бъде отнето автоматично полученото гражданство на бебета, родени в САЩ, чиито родители са незаконно или временно пребиваващи в страната

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Свят Преди 6 часа

Тръмп обеща, че съгласно мирния план, "всички страни ще бъдат третирани справедливо"

<p>Заплаха от дронове затвори летището в Мюнхен за втора поредна вечер</p>

Заради заплаха от дронове: Летището в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер

Свят Преди 6 часа

23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

България Преди 6 часа

Движението беше преустановено до ранните часове в събота сутрин

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Любопитно Преди 6 часа

Правилното начало на деня може не само да подобри настроението ви, но и да повиши производителността и да подпомогне метаболизма

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Любопитно Преди 6 часа

Скорпионите може да играят жизненоважна роля в борбата срещу рака на мозъка

АМ "Хемус"

4 октомври: Първа копка на „Хемус“ – магистралата, която чакаме половин век

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Свят Преди 6 часа

Сравнявали са го с Тръмп, Берлускони или Орбан

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 14 часа

Програмистът Александър, треньорът по борба Дино и миньорът Теодор-Чикагото продължават напред в надпреварата

СГС остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

СГС остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 15 часа

Адвокатите на двамата обвиняеми заявиха, че ще обжалват решението на съда

Над 200 000 италианци протестираха в подкрепа на Газа

Над 200 000 италианци протестираха в подкрепа на Газа

Свят Преди 16 часа

Демонстрантите осъдиха отношението към Глобалната флотилия „Сумуд“

Френски репортер е убит в Донбас, Макрон обвини Русия

Френски репортер е убит в Донбас, Макрон обвини Русия

Свят Преди 17 часа

Украинският журналист Георгий Иванченко е бил ранен при същата атака

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Ирена Сендлер: светицата от Варшава, която спасява живота на 2500 деца

Edna.bg

Преди трагедията: приказната любовна история на Лиъм Нийсън и Наташа Ричърдсън

Edna.bg

Последен шанс за Аморим? Мачът със Съндърланд ще е съдбоносен

Gong.bg

Левски без Рилдо срещу Берое

Gong.bg

Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки

Nova.bg

Отиде си звездата от "Октопод" Ремо Джироне (СНИМКИ)

Nova.bg