Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

В Царево беше обявено бедствено положение заради наводненията в петък. През септември 2023 година в квартал "Василико" беше повреден мост, а двама души загубиха живота си. Този път в града нямаше жертви.

Двама души са били спасени снощи - единият е измъкнат от лек автомобил, който е бил понесен от водите, а другата спасена е жена, която е била на косъм от токов удар. Вода е навлязла в дома ѝ и са започнали гърмежи на електрическата инсталация.

Снощи водата е отнесла и огромен сейф от офис. Той е пълен с пари и злато и все още няма информация дали е намерен. До късно вечерта хората са го търсели с фенерчета в дeрето. Собственикът притежава автосервиз.

През уикенда стартира организация на местната власт за изграждане на бентове в коритото на река Черна, която сътвори всичко, което се случи през кошмарния ден.

"Този път няма жертви. Това беше най-важната задача пред нас не само вчера, а и през цялата изминала седмица, защото ние информирахме жителите и гостите на общината още в понеделник за предстоящото бедствие. Добрата организация на терен доведе само до материални щети", сподели в ефира на NOVA кметът на Царево Марин Киров.

"За мен е радостно, че мостовете и язовирните стени, които изградихме след първото бедствие, са напълно здрави, има само периферна разрушена инфраструктура около тях, което означава, че сме си свършили добре работата", каза той.

Кметът обясни, че община Царево почиства абсолютно всички корита на реки и дерета от село Лозенец до Резово и навътре в Странджа вместо областна администрация, защото тя няма средства.

"Почистихме и река Черна, но истината е, че цялото това трасе по устието на морето до село Изгрев се нуждае от спешна корекция".

"Община Царево веднага след бедствието е подала документи в междуведомствената комисия, но от 2023 година наблюдаваме 5 правителства. Основният апел към държавата е да заделят финансов ресурс за качествено възстановяване. От предишното бедствие община Царево има неизплатени обекти за близо 40 млн. лева", каза Киров.

"Подготвяме се за предстоящия голям дъжд, гражданите са информирани, със службите работим на терен. Днес ще проучим дали може да изградим бентове в района на река Черна, където има жилищни сгради", допълни той.