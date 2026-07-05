Разширяват периметъра на търсене на отвлечената 11-годишна Наталия

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Вече седмица 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, са в неизвестност и продължават да се издирват.

През нощта дронове и термокамери са обиколили периметъра около Долгопол. Имало е данни, че двамата са се намирали в района, но на този етап тази информация не може да бъде потвърдена, съобщава NOVA.

Периметърът на търсене се разширява. Органите на реда отново предупредиха, че ако някой забележи издирвания Асен, не бива да прави опит да влиза в контакт с него, а трябва незабавно да сигнализира на телефон 112.

11-годишната Наталия изчезва от дома си в село Чернево, община Суворово, след като е отведена от 40-годишен мъж. Той е криминално проявен, лежал е в затвора за кражби и блудство, и е бил в близки отношения с майката на момичето.

Похищението става след семеен скандал, при който Асен напада майката, след което насилствено отвежда детето в неизвестна посока. Близките на Наталия сигнализират полицията веднага, опасявайки се за живота и здравето ѝ.

Заради непосредствената опасност за малолетното момиче, МВР задейства националната система за ранно предупреждение за изчезнали деца Amber Alert във Facebook и Instagram, разпространявайки снимки и описание на двамата. Паралелно с това в критичните райони на търсене е изпратено известие и чрез системата BG-ALERT на мобилните телефони на гражданите с призив за съдействие и повишено внимание.

Свидетелски показания и следи

В първите дни от разследването органите на реда получават десетки сигнали от граждани. Овчари и местни жители в района на общините Провадия и Дългопол съобщават, че са засичали мъж и дете, отговарящи на описанието. Според показанията им, двамата са се придвижвали пеша през гористи местности и черни пътища, опитвайки се да избегнат основните пътни артерии и полицейските постове. Поради гъстата растителност и пресечения терен обаче, бегълците успяват да сменят местоположението си преди пристигането на патрулите.

Кой е похитителят

Издирваният е описан от криминалистите като изключително опасен, непредвидим и добре познаващ района на Варненска и Бургаска област. Тъй като е лежал в затвора за тежки престъпления и има опит в укриването, полицията изрично предупреждава гражданите да не предприемат никакви самоинициативи по задържането му, а при забелязването му веднага да се обадят на спешния телефон 112.