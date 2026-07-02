„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

11-годишно момиче от село Константиново край Варна трети ден е в неизвестност. Според близките на Наталия Асенова тя е била отвлечена от бившия приятел на майка си Асен Симеонов. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето.

От МВР разпространиха снимки на детето и мъжа с призив всеки, който има информация за тях, да се обади на телефон 112. Задействана беше и системата Amber Alert.

Виждали ли сте я? Издирват 11-годишно момиче от село Константиново

Според разказа на близки, детето е отвлечено от дома си посред нощ. Мъжът нахлул в къщата на семейството, упражнил физическо насилие върху майката и заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. От страх 11-годишната Наталия излиза заедно със Симеонов. Камери засичат посоката на движение на двамата, но в един момент следите им се губят напълно.

Много доброволци се събраха да търсят 11-годишното момиче, но не са попаднали на следи. Обикалят се изоставени постройки, пътища и дерета. Търсенето продължава и през днешния ден, като ще бъдат обходени местата около Константиново.

Пред NOVA сестрата на Наталия разказа, че мъжът нахлул в дома им през нощта в понеделник и заплашил момичето, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. „Влязъл е в 2:00 ч., докато те са спели. Избухнал е скандал и тогава той е взел детето”, каза Петя.

Тя твърди още, че между майка ѝ и мъжа имало проблеми. „Имало е домашно насилие от негова страна, докато двамата са живеели заедно, тормозил е нея и детето физически и психически. Бяхме извадили ограничителна заповед, за да не ги доближава, но след една седмица я свалиха, защото нямало доказателства”, казва сестрата на 11-годишното момиче.

По думите на Петя мъжът е криминално проявен и не живее в Константиново от април насам. Той е от село Снежина.

„Сутринта той дава телефон на Наталия, за да се обади на свако ми и да каже да отидат и да спасят майка ми. Това се случва около 40 минути, след като двамата излизат от къщата. Следващото обаждане е било около 5:15 ч. Тя отново се обажда, за да пита как е майка ми. Свако ми я пита къде се намират, но тя казва, че не знае. Този телефон обаче сега е изключен”, обясни Петя.

От думите ѝ стана ясно още, че мъжът няма личен автомобил и жилище. „Хванал си е такси от неговия край до Варна и от Варна - до Константиново. Бил е сам. След това с Наталия тръгват пеша”, допълни тя.

„Сестра ми няма да избяга, защото той я заплашва. Доколкото разбрах от майка ми, у него има нож. Мисля, че е възможно да направи нещо”, споделя още Петя.

Днес се очаква в района да се съберат доброволци, които да продължат търсенето на 11-годишното момиче в околностите на селото.