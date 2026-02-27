„Възраждане“ подаде документи за изборите на 19 април

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

“Възраждане” се регистрира в ЦИК за участие в предсрочния парламентарен вот през април.

От партията внесоха над 6 хиляди подписа, необходими за регистрацията.

"Възраждане" тръгва на избори със заявката да ги спечели и да бъде незаобиколим фактор в управлението и в настоящата геополитическа ситуация", заяви Петър Петров от партията. По думите му “всяка партия, която намери място в 52-рото НС е добре дошла да разговаря с нас, ако споделят политиките ни, можем да преговаряме. Няма как да седнем на една маса само с ГЕРБ или ДПС“, заяви Петров.