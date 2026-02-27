България

„Възраждане“ подаде документи за изборите на 19 април

Опозиционната партия влиза в надпреварата самостоятелно, като се ангажира с активна кампания и пряк диалог с избирателите в страната и чужбина.

27 февруари 2026, 11:33
Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност
Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

"Видях как все едно ракета хвърчи, а аз съм на война": Шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев
Конфликт за паркинг в квартал

Конфликт за паркинг в квартал "Мусагеница" - жители осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си
Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира
„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата
Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона
ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и

ИТН се регистрира за изборите с фокус върху гей браковете и "Петрохан"

“Възраждане” се регистрира в ЦИК за участие в предсрочния парламентарен вот през април.

От партията внесоха над 6 хиляди подписа, необходими за регистрацията.

"Възраждане" се регистрира в ЦИК, има амбиция да увеличи парламентарната си група

"Възраждане" тръгва на избори със заявката да ги спечели и да бъде незаобиколим фактор в управлението и в настоящата геополитическа ситуация", заяви Петър Петров от партията. По думите му “всяка партия, която намери място в 52-рото НС е добре дошла да разговаря с нас, ако споделят политиките ни, можем да преговаряме. Няма как да седнем на една маса само с ГЕРБ или ДПС“, заяви Петров.

 

 

Източник: БГНЕС    
Възраждане парламентарни избори изборна кампания политическа регистрация опозиционна сила силна България диалог с гражданите ЦИК Костадин Костадинов Народно събрание
Последвайте ни

По темата

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

КНСБ: Цената на малката потребителска кошница се е увеличила през февруари

КНСБ: Цената на малката потребителска кошница се е увеличила през февруари

Rakuten Viber пуска AI подобрение на съобщенията

Rakuten Viber пуска AI подобрение на съобщенията

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

pariteni.bg
10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 19 часа
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 14 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 15 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

„Да, България“ иска оставката на шефката на ВиК холдинга

България Преди 48 минути

Божанов посочи, че шефката на ВиК холдинга е съпруга на Деньо Денев, временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

Свят Преди 1 час

Локалното спиране на огъня е в сила, централата е под руски контрол и зависи от външно електроснабдяване

Андрей Гюров свика среща заради сметките за ток и цената на водата

Андрей Гюров свика среща заради сметките за ток и цената на водата

Свят Преди 1 час

Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода

.

Новата звезда на Италия: 19-годишният Николо Филипучи триумфира на „Сан Ремо“

Любопитно Преди 1 час

19-годишният Николо Филипучи покори сцената на „Сан Ремо“ в категорията за нови таланти. Докато младата надежда печелеше сърцата с „Лагуна“, суперзвездите Алиша Кийс и Ерос Рамацоти блясъкаха на сцената, а Ирина Шейк отказа политически коментари

Актьорът от „Наркомрежа“ Боби Джей Браун загина при пожар

Актьорът от „Наркомрежа“ Боби Джей Браун загина при пожар

Свят Преди 1 час

Той е издъхнал в резултат на вдишване на дим, след като в сряда е бил застигнат от пожар в плевня

Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан

Свят Преди 1 час

Исламабад обяви състояние на „открита война“, след като пакистански изтребители бомбардираха Кабул и Кандахар; Москва призова за незабавно прекратяване на огъня

<p>ПП-ДБ настоява за дисциплинарна и наказателна отговорност за лицата, отговорни за&nbsp;ареста на Коцев</p>

ПП-ДБ настоява за дисциплинарна и наказателна отговорност за лицата, наредили и изпълнили ареста на Благомир Коцев

България Преди 1 час

Настояваме и за обяснение от прокуратурата защо за незаконния арест на кмета Коцев, както и за всички други арести с изключение на случая „Борисов“, все още няма започнало нито едно разследване

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Технологии Преди 2 часа

Китайската компания представи своя Watch GT Runner 2 - умен часовник, който е разработен за най-запалените почитатели на бягането и професионалистите, като е създаден заедно с легендата на маратоните Елиуд Кипчоге

Пентагонът e свалил правителствен дрон в Тексас

Пентагонът e свалил правителствен дрон в Тексас

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е бил причината гражданската авиация на САЩ да спре вчера полетите в района на Форт Ханкок, Тексас

Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

Свят Преди 3 часа

В колата на мъжа били открити и наркотици

Ванс: "Няма шанс" американски удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона

Ванс: "Няма шанс" американски удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона

Свят Преди 3 часа

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък"

Земетресение разтърси Перу

Земетресение разтърси Перу

Свят Преди 4 часа

Трусът е бил усетен в някои квартали на столицата Лима

<p>Клинтън след 7-часово изслушване за Епстийн: Не знам колко пъти трябваше да го кажа</p>

7-часово изслушване на Хилари Клинтън по случая "Епстийн"

Свят Преди 4 часа

Тя посочи, че не си спомня някога да се е срещала с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г.

<p>Голямо его, слаби аргументи? Ново проучване разби мит за нарцисистите</p>

Егоцентричните личности правят по-силно впечатление на живо, показват данни

Свят Преди 4 часа

Четири експеримента сочат, че самоуверените личности разчитат на харизма при говорене, но срещат трудности при логическата аргументация в писмен текст.

<p>МВФ отпуска нов заем&nbsp;на Украйна - милиарди потичат към Киев</p>

Нова кредитна програма за Украйна: МВФ отпуска 8,1 млрд. долара

Свят Преди 4 часа

Управителният съвет на фонда одобри финансиране по Програмата за разширено финансиране, като част от мащабна международна помощ за страната

Декларации за Трети март, кмета на Варна и миграцията откриха пленарното заседание на НС

Декларации за Трети март, кмета на Варна и миграцията откриха пленарното заседание на НС

България Преди 5 часа

В рамките на заседанието ще се разглеждат законопроекти за ЮНЕСКО и въпроси към служебния кабинет

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Пинк: „Току-що бях уведомена, че съм се разделила със съпруга си. Не знаех“!

Edna.bg

Инфлуенсърката Флора се сбогува с Hell’s Kitchen

Edna.bg

НА ЖИВО: Арда - Спартак Варна, съставите

Gong.bg

Депресия и съдебни проблеми застигнаха бивш футболист на Барселона

Gong.bg

Вандализъм или война за паркоместа? Коли с несофийски номера осъмнаха със срязани гуми

Nova.bg

„Изпитвам страшни болки, не мога да дишам, спя на стол”: Говори шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

Nova.bg