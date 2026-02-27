Андрей Гюров свика среща заради сметките за ток и цената на водата

С лужебният премиер Андрей Гюров свиква днес работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Извънредно съвещание заради цената на тока

Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.

Бизнес и синдикати: Цените на тока растат „необуздано“

Всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в края на миналата седмица.